Ważny punkt w Strefie Gazy otoczony przez Izrael. Jest komunikat

Miasto jest położone w odległości 4 kilometrów na wschód od wybrzeża Mora Śródziemnego i 14 km na południowy zachód od miasta Gaza.

Otoczenie Chan Junus przez wojsko Izraela

„98. dywizja przeprowadziła w ostatnim dniu zakrojony na szeroką skalę atak na Chan Junus. Zespoły bojowe brygady spadochroniarzy, brygady Givati i 7. brygady zakończyły okrążenie miasta, a bojownicy formacji komandosów pogłębili atak w serce obszaru, które służy jako środek ciężkości dla organizacji terrorystycznej Hamas” – poinformowano w komunikacie.

Agencja Reutera informowała, że w niedzielę izraelskie lotnictwo wznowiło ciężkie bombardowania Chan Junus, a odgłosy wybuchów odbiły się echem w całym mieście. Eksplozje rozświetliły niebo w niektórych częściach obozu dla uchodźców w Chan Junus, a palestyńscy urzędnicy ds. zdrowia powiedzieli, że w wyniku o nalotu jeden Palestyńczyk zginął, a siedmiu zostało rannych po tym, jak zapadł zmrok.

Izrael oświadczył, że jego wojska oczyściły znaczną część północnej Gazy z sieci wojskowej Hamasu, a ponad milion mieszkańców tej enklawy przeniosło się na południe, aby uciec przed bombardowaniami. Walki były jednak kontynuowane w obozie dla uchodźców w Dżabaliji i innych obszarach wokół miasta Gaza.

Kluczowe miasto na południu Strefy Gazy

Były szef Hamasu Khaled Meshaal przyznał, że od momentu przejęcia władzy w Strefie Gazy w 2007 roku Hamas przez lata budował w tym miejscu sieć tuneli. Podziemne połączenia mają służyć bojownikom m.in. do transportu zaopatrzenia, ludzi, a także być wykorzystywane do przeprowadzania operacji wymierzonych w Izrael. – To, co Hamas zrobił, odkąd przejął kontrolę prawie 20 lat temu, to zbudowanie sieci tuneli z miasta Gaza i pod miastem Gaza, aż do Chan Junus i Rafah – tłumaczył.

