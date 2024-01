Katastrofa samolotu wojskowego w Rosji. Media: Kilkadziesiąt ofiar

Informację podały cztery prokremlowskie media, powołując się na źródła i wideo opublikowane w mediach społecznościowych.

Katastrofa samolotu Ił-76. Rosja: Na pokładzie byli jeńcy

Źródła „Ukraińskiej Prawdy” w Siłach Zbrojnych potwierdziły zestrzelenie samolotu, mówiąc, że było to „ich zadanie”. Źródła w Sztabie Generalnym stwierdziły, że samolot przenosił rakiety przeciwlotnicze S-300.

Inną wersję zdarzeń przedstawiło rosyjskie Ministerstwo Obrony. Resort poinformował, że samolot przewoził 65 ukraińskich jeńców wojennych do obwodu biełgorodzkiego w celu wymiany więźniów, a także sześciu członków załogi i trzech eskortujących, według państwowych mediów.

Lokalny gubernator Wiaczesław Gładkow przekazał, że do bliżej nieokreślonego „incydentu” doszło w rejonie koroczańskim, na północny wschód od miasta Biełgorod. Rosyjskie media poinformowały o śmierci 63 osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać opadającą maszynę i potężną kulę ognia po zderzeniu z ziemią.

twitter

Rosyjski kanał Telegramowy Блэтгород zamieścił nagranie momentu katastrofy oraz pierwsze zdjęcia z miejsca zdarzenia. Maszyna spadła w pobliżu wsi Jabłonowo. Kanał Baza przekazał, że jej szczątki spadły na działki w rejonie koroczańskim, a w pobliżu miejsca upadku. Okna w pobliskich domach zostały wybite. Prokremlowska agencja TASS podała jednak, że na ziemi nie ma żadnych zniszczeń.

Kyiv Independent zaznacza, że Iljuszyn Ił-76 to ciężki samolot transportowy przeznaczony do przewożenia ładunków wojskowych i żołnierzy na duże odległości. Samolot może przenosić ładunek o maksymalnej masie do 80 ton.

Jego kluczową cechą jest to, że może operować z lotnisk, na których nie ma urządzeń załadowczych lub nieutwardzonych pasów startowych, dlatego często był wykorzystywany do transportu pomocy humanitarnej do obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi. W lutym 2022 r. ukraińskie siły zbrojne informowały o zestrzeleniu samolotu Ił-76 z rosyjskimi spadochroniarzami.

Czytaj też:

Tajemniczy lot z Moskwy do Bobrujska na Białorusi. „Może być powiązany z Grupą Wagnera”Czytaj też:

Su-24 rozbił się w Rosji. Losy załogi nieznane