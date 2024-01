Władimir Putin przyleciał do Królewca. Pieskow: Normalna praca

O planowanym przybyciu Władimira Putina do Królewca – dawnego Kaliningradu – media donosiły od kilku dni, jednak jej pełen plan trzymany był w tajemnicy. Wiadomo było jedynie, że prezydent Rosji planuje spotkać się ze studentami Uniwersytetu Kanta z okazji Dnia Tatiany.

Doniesienia te potwierdził w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Wizyta w Kaliningradzie to normalna praca prezydenta – stwierdził. Zaznaczył także, że samo spotkanie ze studentami ma mieć charakter „swobodny”, a studenci będą mogli zadawać Władimirowi Putinowi dowolne pytania.

Rzecznik Kremla komentuje wizytę

Ponadto Dmitrij Pieskow odniósł się do potencjalnych zarzutów, jakoby spotkanie miało być „wiadomością dla krajów NATO”. – Najważniejsze nie jest wysyłanie sygnału, ale to, co robi od wielu lat, pracując nad rozwojem naszego kraju i naszych regionów, rozwojem gospodarki, projektami rozwoju społeczno-gospodarczego – powiedział.

Rozwój o którym wspomniał rzecznik Kremla odwołuje się do zatwierdzonej w listopadzie ubiegłego roku przez prezydenta Rosji instrukcji rozwoju dla obwodu królewieckiego. Zawarto w nim m.in. przekazanie co najmniej 5,7 miliardów rubli z budżetu federalnego na inwestycje w regionie. Ponadto zapewniono o sfinansowaniu budowy kurortu nad Bałtykiem.

W instrukcji postawiono jednak wymagania względem gubernatora regionu Antona Alichanowa. Ma on przesyłać Kremlowi specjalne raporty o statusie realizacji projektów. Podczas aktualnej wizyty zapowiedziano spotkanie między Putinem a Alachinowem.

Pierwsza wizyta od półtora roku

Ostatni raz Władimir Putin odwiedził Królewiec 1 września 2022 roku. Wtedy pretekstem do wizyty było rozpoczęcie roku szkolnego nazywane w Rosji „Dniem Wiedzy”. Również wtedy doszło do spotkania prezydenta z gubernatorem.

Nieoficjalnie mówiło się, że właśnie to spotkanie miało być głównym powodem poprzedniej wizyty, która przypadła na niecałe dwa tygodnie przed wyborami regionalnymi. Prezydent Rosji miał wtedy udzielić Alachinowi poparcia.

