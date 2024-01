Donald Trump z przewagą nad Joe Bidenem. Utrzymuje dystans bez względu na rywali

Z ogólnokrajowego sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego w dniach 22-24 stycznia na 1 250 dorosłych Amerykanach wynika, że Donald Trump cieszy się poparciem 40 proc. ankietowanych. Jego główny rywal może liczyć na 34 proc. Pozostali nie są jeszcze pewni, na kogo oddadzą głos w wyborach w USA, planują zagłosować na kogoś innego, albo w ogóle nie zamierzają udać się do urn wyborczych. Margines błędu wynosi 3 proc.

Wyniki badania z pewnością są korzystne dla byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, po tym jak w poprzednim sondażu z początku stycznia obaj politycy zanotowali takie samo poparcie. Agencja Reutera zauważa jednak, że ogólnokrajowe badanie nie do końca oddaje specyfikę wyłaniania głowy państwa w USA.

Amerykanie zmęczeni Donaldem Trumpem i Joe Bidenem. „Chcą kogoś nowego”

Po tym jak Trump pokonał jedyną pozostałą pretendentkę do prawyborów, około 67 proc. respondentów stwierdziło, że są „zmęczeni oglądaniem tych samych kandydatów w wyborach prezydenckich i chcą kogoś nowego”. Mimo to tylko 18 proc. zadeklarowałoby, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu gdyby do wyboru mieli tylko tych polityków, którzy stanęli ze sobą w szranki także w 2020 r.

Trump utrzymał swoją sześciopunktową przewagę w sondażu nad Bidenem, nawet w przypadku umożliwienia ankietowanym, zagłosowania na kandydata spoza dwóch największych partii. Wówczas były prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby liczyć na 36 proc., obecna głowa państwa na 30 proc., a antyszczepionkowy aktywista Robert F. Kennedy Jr na osiem proc. Ponad połowa uczestników badania nie była zadowolona z amerykańskiego systemu dwupartyjnego. Przeciwnego zdania było 25 proc.

Wybory w USA. Najnowszy sondaż: Amerykanie uważają, że Joe Biden jest za stary

70 proc. respondentów oceniło także, że Biden nie powinien ubiegać się o reelekcję. Wszystko z powodu wieku obecnego prezydenta USA, który miały 81 lat i byłby najstarszą osobą, która została wybrana na to stanowisko. W przypadku Trumpa niechęć do jego kandydowania wyraziło 56 proc. ankietowanych. Według 75 proc. Amerykanów Biden jest za stary, aby został głową państwa. Trumpa oceniła tak połowa uczestników sondażu.

Frekwencja w wyborach może być rekordowa. 56 proc. osób wskazało, że będzie głosować na Bidena jako sprzeciw wobec Trumpa. Analogicznie na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych ma zagłosować 39 proc. osób.

