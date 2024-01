Zielone światło prezydenta Turcji. Przełomowy ruch ws. NATO

Prezydent Recep Tayyip Erdogan podpisał w czwartek 25 stycznia ratyfikację przez turecki parlament szwedzkiego wniosku o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim – poinformowała agencja Associated Press. To ostatni krok w zatwierdzeniu Sztokholmu w Sojuszu przez Ankarę. „Dzięki temu osiągnięto kluczowy kamień milowy na drodze Szwecji do członkostwa w NATO” – skomentował szwedzki premier Ulf Kristersson.

Recep Tayyip Erdogan podpisał ratyfikację członkostwa Szwecji w NATO. Wszystkie oczy na Węgry

Od tej pory Węgry pozostają jedynym członkiem sojuszu, który nie ratyfikowały przystąpienia Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego jako 32. członka. Budapeszt zarzuca Sztokholmowi „rażące kłamstwa” na temat stanu węgierskiej demokracji. Krótko przed złożeniem przez tureckiego przywódcę podpisu ambasador USA w Ankarze Jeff Flake powiedział, że liczy na szybką sprzedaż myśliwców F-16 do Turcji. Ankara wielokrotnie opóźniała proces dołączenia Szwecji do NATO.

Turcja była oskarżana o wykorzystywanie sprawy dla własnych korzyści. W przypadku Stanów Zjednoczonych chodzi m.in. o 40 nowych myśliwców F-16 i zestawów do modernizacji istniejącej floty Turcji i posiadanych już samolotów. Przełom w tej sprawie nastąpił we wtorek. Wówczas turecki parlament wyraził zgodę na przystąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kamień milowy na drodze Sztokholmu do Paktu Północnoatlantyckiego. Nie obyło się bez problemów

26 grudnia zapadła z kolei decyzja komisji spraw zagranicznych parlamentu Turcji. Dyskusja w tej sprawie rozpoczęła się w listopadzie, ale została odroczona na wniosek członków partii Erdogana. Politycy zaznaczyli, że niektóre kwestie nie są doprecyzowane, a negocjacje ze Sztokholmem nie są wystarczająco „dojrzałe”.

Przed głosowaniem w komisji wiceszef tureckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Burak Akcapar przedstawił kroki, które podjęła Szwecja w celu spełnienia tureckich żądań, m.in. zmianę przepisów antyterrorystycznych.

Czytaj też:

Największe ćwiczenia NATO od lat. „Będą wyraźną demonstracją jedności, siły i determinacji”Czytaj też:

Rosja planuje wykorzystać ruch NATO. Pierwsze oznaki możliwe już w przyszłym tygodniu