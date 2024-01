Nagrywali rozmowy lekarzy z pacjentami. Powody szokują

W stołecznych poklinikach na terenie Moskwy między 23 października a 29 listopada nagrywano wizyty lekarskie, co związane jest z zarządzeniem stołecznego wydziału zdrowia. „Układ”, dziennik, który bada i opisuje funkcjonowanie społeczeństwa w Rosji, a który zrzesza niezależnych dziennikarzy – powstał wkrótce po rozpoczęciu inwazji na Ukrainie – przeanalizował sprawę. Dziennikarze doszli do wstrząsających wniosków.

Rejestrowanie rozmów może mieć inny cel, niż utrzymują władze

Rozmowy nagrywano, by przekonać się, jakie lekarze i inni pracownicy dwóch poklinik, jak również pacjenci, mają poglądy w sprawie aborcji, a także osób homoseksualnych (gejów i lesbijek). Analizowano także inne „drażliwe kwestie” – opisuje na podstawie wniosków, jakie wysnuł „Układ”, redakcja „The Moscow Times”.

Moskiewscy urzędnicy twierdzą jednak, że rejestrowanie rozmów to innowacja, potrzebna, by zmniejszyć liczbę popełnianych błędów przez lekarzy i poprawić jakość oferowanych usług medycznych. „Układ” ustalił jednak, powołując się na źródła, że rozmowy można łatwo przeszukiwać, wpisując odpowiednie frazy kluczowe. „Układ” twierdzi, że nie dość, iż rozwiązanie jest bardzo „wygodne”, to dodatkowo daje urzędnikom jeszcze więcej kontroli.

Przeszukując zapis konkretnego nagrania, mogą oni wpisać frazę np. „gej” i szybko dowiedzieć się, których lekarz i w jakim kontekście wypowiedział wspomniane słowo. To samo tyczy się pacjentów, którzy przykładowo pytaliby o „aborcję”.

Co z tajemnicą lekarską?

Źródła „Układu”, m.in. lekarze, zwracają uwagę na kwestię tajemnicy zawodowej, co przy takich działaniach mogłoby być naruszone. Pacjenci zaś już szukają sposobu, by umawiać się z lekarzami w warunkach, gdzie rozmowy nie byłyby rejestrowane.

Zastępca szefa ogólnorosyjskiego związku zawodowego pracowników służby zdrowia „Akcja” Maria Gubarewa mówi wprost, że inicjatywa ta godzi w „prawa i wolności obywateli”. Zwraca uwagę, że władze mogłyby w ten sposób manipulować pracownikami służby zdrowia i np. z uwagi na wcześniejsze rozmowy z pacjentami nie przyznawać premii. Gubarewa planuje zgłosić sprawę do prokuratury.

Społeczność LGBT prześladowana w Rosji

Warto w tym kontekście dodać, że od 2013 roku w Rosji zakazano „propagandy homoseksualizmu”. Społeczność LGBT+ jest tam od lat prześladowana. Pod koniec ubiegłego roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej stwierdził, że „międzynarodowy ruch społeczny LGBT” to „organizacja ekstremistyczna”. Zaś jeśli chodzi o aborcję, Rosja zmierza do tego, by zaostrzyć prawo aborcyjne. Obecnie zabieg ten jest tam legalny.

