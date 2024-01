Ten gest wywołał oburzenie. Stanowcza reakcja polskiego MSZ: Nie powinien mieć miejsca

23 stycznia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotkał się z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem. Wizyta odbyła się w Nowym Jorku w związku z posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym kwestiom ukraińskim i na Bliskim Wschodzie. Sprawa wywołała szerokie oburzenie za sprawą uścisku dłoni obu panów.

„Niewiarygodne” zachowanie w Nowym Jorku. Krytyka Siergieja Ławrowa i Antonio Guterresa

„Niewiarygodne” – napisał litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis. Szef MSZ Litwy komentarz zamieścił w języku angielskim, wyróżniając dwa pierwsze słowa. Tym samym nawiązał do anglojęzycznego skrótu Organizacji Narodów Zjednoczonych. „Jak to jest, że reprezentant morderczego państwa terrorystycznego jest akceptowany na najwyższym szczeblu w ONZ?” – zastanawiał się z kolei doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko.

Głos w rozmowie z Interią zabrał też wiceszef polskiego MSZ. – Nie podoba mi się to. Taki gest po prostu nie powinien mieć miejsca. I nawet nie chodzi o płaszczyznę dyplomatyczną, lecz czysto ludzką. To wszystko, co można w tym temacie powiedzieć – skomentował Andrzej Szejna.

Zdjęcie z ONZ wywołało aferę. Andrzej Szejna: Nie podoba mi się to

Wiceszef polskiej dyplomacji krytykował również pomysł zwołania sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ na wniosek Rosji. Ławrow na spotkaniu nawiązywał do tego, że zły Zachód odpowiada za to, że Ukraińcy omamieni pewną wizją przeciwstawiają się Rosji.

– To narracja państwa terrorystycznego, agresorskiego. Nie zmienia się od dłuższego czasu, niczego nowego z wypowiedzi pana Ławrowa się nie dowiedziałem. To narracja, która ma kogoś przestraszyć, ale nikt się tego nie boi. Świat, Europa oczekują pokoju na warunkach, który zaakceptują Ukraińcy, czyli ludzie napadnięci przez Rosjan. To oni są niszczeni, mordowani i torturowani – podsumował Szejna.

