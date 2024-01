Noworodek porzucony w torebce na zakupy. Policja szuka matki

We wschodniej części Londynu mogło dojść do tragedii. Zapobiegła jej osoba, która wyprowadzała psa. Podczas spaceru natknęła się na torbę na zakupy, w której znajdowało się dziecko. Jak podało BBC, dziewczynka urodziła się maksymalnie godzinę wcześniej. Była owinięta w ręcznik. Osoba, która odnalazła noworodka, starała się go ogrzać do czasu przybycia ratowników medycznych. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ tego dnia w Londynie temperatura utrzymywała się poniżej zera.

Noworodek porzucony w torbie na zakupy. Policja apeluje do matki

Dziewczynka została przetransportowana do szpitala, a lekarze przeprowadzili niezbędne badania. Jak przekazano, dziecko nie odniosło żadnych obrażeń. Obecnie jego bezpieczeństwu i życiu nic nie zagraża. W placówce medycznej noworodkowi nadano imię – Elsa.

Funkcjonariusze policji podziękowali osobie, która zaalarmowała służby. Poruszyli także temat matki dziecka. – Wyszkoleni lekarze i wyspecjalizowani funkcjonariusze są gotowi udzielić jej wsparcia i zachęcamy ją do skontaktowania się telefonicznie lub przyjścia do najbliższego szpitala lub komisariatu policji – przekazał przedstawiciel mundurowych.

Policja zaapelowała także bezpośrednio do matki Elsy, podkreślając raz jeszcze, że jej dziecko jest bezpieczne, a ona „bez względu na okoliczności” powinna szukać pomocy. Służby zaapelowały także do wszystkich osób, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tożsamości kobiety albo miejsca jej przebywania, aby przekazywali niezbędne informacje policji.

