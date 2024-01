Jak wynika z dokumentów Pentagonu ujawnionych przez brytyjski dziennik „Daily Telegraph”, Stany Zjednoczone planują rozmieszczenie broni nuklearnej w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 15 lat w związku ze wzrostem zagrożenia ze strony Rosji.

Głowice mają zostać umieszczone w bazie RAF Lakenheath po raz pierwszy od 15 lat, jak ujawniają dokumenty Pentagonu, ponieważ Moskwa ostrzega przed "eskalacją".

Powrót pocisków nuklearnych do Wielkiej Brytanii

Umowy na zakup nowego obiektu w RAF Lakenheath w Suffolk potwierdzają, że USA zamierzają umieścić w bazie lotniczej głowice nuklearne o sile trzykrotnie większej niż bomba zrzucona na miast Hiroszima.

Stany Zjednoczone wycofały pociski nuklearne z Wielkiej Brytanii w 2008 roku, uznając, że zimnowojenne zagrożenie ze strony Moskwy zmalało. Jednak „Daily Telegraph” zaznacza, że powrót amerykańskiej broni do Wielkiej Brytanii jest częścią ogólnonatowskiego programu rozwoju i modernizacji obiektów jądrowych w odpowiedzi na zwiększone napięcia z Kremlem w następstwie inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Ujawnienie tych informacji nastąpiło w następstwie ostrzeżeń, że kraje NATO muszą przygotować swoich obywateli na wojnę z Rosją.

Rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony w reakcji na artykuł powiedział: „Pozostaje wieloletnią polityką Wielkiej Brytanii i NATO, aby nie potwierdzać ani nie zaprzeczać obecności broni jądrowej w danej lokalizacji”.

W zeszłym tygodniu admirał Rob Bauer, wysoki rangą urzędnik wojskowy NATO, powiedział, że obywatele powinni przygotować się na totalną wojnę z Rosją w ciągu najbliższych 20 lat, która wymagałaby całkowitych zmian w ich życiu. Generał Sir Patrick Sanders, szef brytyjskiej armii, ostrzegł, że społeczeństwo będzie musiało zostać powołane do walki, jeśli dojdzie do wojny z Rosją, ponieważ armia jest zbyt mała. Jego komentarze zmusiły Downing Street do wykluczenia poboru.

