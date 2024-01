Brytyjska rodzina królewska znów w komplecie. Król Karol i księżna Kate opuścili szpital

„Książę i księżna chcą wyrazić wielkie słowa podziękowania całemu zespołowi The London Clinic, a w szczególności oddanemu zespołowi pielęgniarskiemu, za opiekę, którą zapewnił” – przekazano w poniedziałkowym oświadczeniu służb prasowych brytyjskiej rodziny królewskiej. rekonwalescencja księżnej odbywać będzie się w Windsorze, zamieszkiwanym obecnie przez rodzinę księcia Williama.

Tego samego dnia szpital opuścił król Karol, który leczony był w tej samej placówce, co Kate. Początkowo zapowiadano, że monarcha spędzi tam tylko dwa dni, jednak jego pobyt nieco się przedłużył. Dziennikarze podkreślali, że król wychodził z budynku uśmiechnięty i jego ogólny wygląd nie pozwalał na podejrzenia dotyczące jakichkolwiek problemach zdrowotnych.

Hospitalizacja króla Karola i księżnej Kate

17 stycznia Pałac Buckingham wydał komunikat dotyczący hospitalizacji króla Karola. Jako powód podano wówczas konieczność leczenia przerośniętej prostaty. Tego samego dnia poinformowano także o przyjęciu w szpitalu księżnej Kate. Żona księcia Williama przeszła operację jamy brzusznej w klinice w Londynie.

W komunikacie oprócz ogólnej informacji o zabiegu, pojawiła się też wiadomość, że księżna Walii „docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie”. „Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna Kate pozostanie w szpitalu od dziesięciu do czternastu dni, nim wróci do domu, by kontynuować rekonwalescencję. Zgodnie z opiniami lekarskimi, powrót do pełnienia obowiązków publicznych nastąpi prawdopodobnie dopiero po Wielkanocy” – czytaliśmy.

„Księżna ma nadzieję, że opinia publiczna zrozumie jej pragnienie zachowania”normalności„ dla swoich dzieci i aby osobiste informacje medyczne pozostały prywatne. Dlatego Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat stanu zdrowia księżnej jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania” – informowano dalej.

Karol III ponownie trafił do londyńskiej kliniki

26 stycznia Karola III ponownie przyjęto w klinice w Londynie. Jego Królewska Mość chciałby podziękować wszystkim, którzy w ciągu ostatniego tygodnia przesłali mu życzenia i jest zachwycony, że jego diagnoza ma pozytywny wpływ na świadomość w zakresie zdrowia publicznego” – donoszono w krótkim oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Przed trzema dniami na temat stanu zdrowia monarchy wypowiedziała się jego małżonka, królowa Kamila. – Ma się dobrze, dziękuję – powiedziała. Ku rozczarowaniu dziennikarzy, nie ujawniła żadnych dodatkowych informacji. Z kolei rzeczniczka premiera Rishi'ego Sunaka przekazała, że premier przesyła królowi najlepsze życzenia „szybkiego powrotu do zdrowia”.

Czytaj też:

Król Karol III szykuje prezent dla Kate Middleton? Księżna Walii może otrzymać zaszczytny tytułCzytaj też:

Książę William i Kate przekreślili Harry'ego i Meghan? „Lusterko wsteczne”