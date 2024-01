Odkryto tajną rezydencję Władimira Putina. Jest dwa razy większa niż Monako

Związane z rosyjskim biznesmenem i opozycjonistą Michaiłem Chodorkowskim Centrum Dossier opublikowało na platformie YouTube najbardziej szczegółowy film, jaki kiedykolwiek nakręcono na temat pilnie strzeżonej rezydencji Władimira Putina. Jest ona położona w północno-zachodniej części rosyjskiej republiki Karelii, około 30 kilometrów od granicy z Finlandią.

Nagrywanie w tym miejscu jest zabronione, ale wideo z drona pokazuje, że rosyjski przywódca ma nieruchomości o powierzchni około jednego kilometra kwadratowego. Całość wraz z okolicznymi lasami i zatokami ma cztery kilometry kwadratowe, co oznacza, że jest dwukrotnie większa niż położone nad Lazurowym Wybrzeżem Monako. Do posiadłości Putina zalicza się też czterometrowy wodospad, który został „skradziony”. Powinien on być częścią Parku Narodowego „Ładoskie Szkiery”.

Rosja. Tajna willa Władimira Putina blisko granicą z Finlandią

W skład rezydencji prezydenta Rosji wchodzą trzy domy w nowoczesnym stylu, dwa lądowiska dla helikopterów, kilka pomostów dla jachtów, hodowlę pstrągów i gospodarstwo z krowami. Wszystko otoczone jest płotem z drutem kolczastym, kamerami, czujnikami ruchu i całodobową ochroną. Według lokalnych mieszkańców Putin odwiedza posiadłość co najmniej raz w roku. Mówi się też, że dzieli swoją willą z kochanką Aliną Kabajewą, o której w przeszłości było głośno.

Wcześniej teren willi należał do właścicieli lokalnego obozu turystycznego, ale ci musieli z niego zrezygnować po naciskach ze strony prokuratury. Następnie ziemia przeszła w ręce firm należących do wieloletniego przyjaciela rosyjskiego przywódcy – Jurija Kowalczuka, który został opisany jako „osobisty bankier prezydenta”.

Najbardziej szczegółowy film o tajnej willi rosyjskiego przywódcy ujawniony. Roman Abramowicz sąsiadem

Sąsiadem Putina jest inny rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, były właściciel londyńskiego klubu Chelsea F.C. Rosjanin, nie należy do wewnętrznego kręgu rosyjskiego przywódcy, ale zawsze był blisko najwyższych szczebli władzy w Rosji. Był mocno związany z rodziną Borysa Jelcyna, która wybrała Putina na jego następcę. Abramowicz dał też prezydentowi jeden z pierwszych jachtów – Olimpię.

