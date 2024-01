Jeden z najlepszych mówców na świecie: Gerd Leonhard prelegentem na Kongresie Futurist Of The Year 2024

Jego bogate doświadczenie i szerokie perspektywy uczyniły go jednym z najbardziej rozchwytywanych mówców na świecie, cieszącego się uznaniem za trafne prognozy dotyczące przyszłości technologii, gospodarki i społeczeństwa. Leonhard podzieli się swoją wizją przyszłości edukacji podczas trzeciego dnia Kongresu (11 kwietnia 2024), który będzie poświęcony właśnie tej tematyce.

Najnowsze trendy

Kongres Futurist of the Year 2024, organizowany przez Akademię Kopernikańską, Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, Singularity University, Fundację Edukacji i Nauki Kopernik, Akademię Jagiellońską i innych partnerów, to wydarzenie o globalnym zasięgu, koncentrujące się na najnowszych trendach w technologii, bankowości oraz edukacji. Zaplanowany na 9-11 kwietnia w Warszawie w Ufficio Primo Kongres, zgromadzi znakomitych myślicieli, innowatorów i liderów z całego świata, aby wspólnie dyskutować i kształtować przyszłość naszej cywilizacji.

Kongres jest wydarzeniem o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanym na rozwijanie i inspirowanie przyszłych liderów, a także na promowanie odpowiedzialnych i etycznych podejść do wyzwań, jakie niesie przyszłość. Aby wziąć udział w Kongresie, zapraszamy na www.domkopernika.pl od 19 lutego 2024 roku, kiedy to uruchomiona zostanie możliwość udziału w konkursie „Dom Kopernika”.

Technologiczny futurolog

Gerd Leonhard jest uznawanym na całym świecie futurologiem, słynącym z przenikliwego intelektu i zdolności do przewidywania trendów technologicznych. Zdobył międzynarodowe uznanie jako jeden z dziesięciu najwybitniejszych prelegentów w dziedzinie futurologii, a niedawno został uznany „numerem jeden” wśród prelegentów wirtualnych w czasach pandemii COVID-19.

Leonhard ma na swoim koncie od 2004 r. prawie 2000 wystąpień w ponad 60 krajach, którymi dotarł do ponad 2,5 miliona odbiorców. Został wymieniony przez magazyn Wired jako jedna ze stu najbardziej wpływowych osób w Europie i jest uważany za „jednego z wiodących futurologów mediów na świecie” przez The Wall Street Journal. Jego lista klientów obejmuje wiele rządów, organizacji pozarządowych oraz firm z listy Fortune 500, w tym SAP, Microsoft, Google, VISA, Accenture, Deloitte, Motorola, KPMG, Sony, UBS, Tetra Pak, Mastercard, BBC, Unilever, Lloyds Bank, WWF, Sony, The Guardian, PwC, Siemens, RTL, The Financial Times, Ogilvy, Omnicom, Audi i wiele innych.

W swoich wystąpieniach promuje zrównoważone wartości, podkreślając znaczenie przewidywania, gotowości na przyszłość, przywództwa i odporności w obliczu niepewności. Jego znane i prowokujące prelekcje – zarówno na żywo, jak i wirtualne – słyną z bezkompromisowego i inspirującego stylu, będąc jednocześnie pouczającymi, humorystycznymi, motywującymi i zawsze osobistymi.