Szykuje się wizyta Putina w kraju NATO? Padła data

Prezydent Rosji ma już wkrótce odwiedzić Turcję, aby spotkać się z Recepem Tayyipem Erdoganem – przekazał agencji Reutera turecki urzędnik. Wizyta będzie miała dużą rangę ze względu na to, że będzie pierwszą zagraniczną podróżą Władimira Putina – od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku – do kraju będącego członkiem NATO.

Putin odwiedzi państwo NATO? Jest nieoficjalna data

Wizyta ma odbyć się już za niespełna dwa tygodnie, 12 lutego. Warto przypomnieć, że zakres podróży zagranicznych Władimira Putina jest znacznie ograniczony z chwilą wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania prezydenta Rosji. Dotychczas informacje o wizycie Władimira Putina w Turcji nie zostały potwierdzone ani przez Rosję, ani przez państwo-gospodarza.

Agencja Reutera przeanalizowała postawę Ankary od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W tym czasie Turcja podejmuje działania, aby utrzymać dobre stosunki zarówno z Moskwą, jak i Kijowem. Udziela Ukrainie wsparcia militarnego, a także wyraża poparcie dla jej integralności terytorialnej, ale jednocześnie sprzeciwia się sankcjom nałożonym na Rosję.

Wojna w Ukrainie. Putin gotowy na ustępstwa?

Kilka dni temu pojawiły się sensacyjne doniesienia Bloomberga ws. wojny w Ukrainie. Dziennikarze powołali się na dwa źródła bliskie Kremlowi, które poinformowały, że „Putin pośrednimi kanałami zasygnalizował wyższym amerykańskim urzędnikom, że jest otwarty na negocjacje – w tym te, które zapewniłyby »ustalenia dotyczące bezpieczeństwa« Ukrainy”.

W artykule zaznaczono także, że Władimir Putin może być skłonny do tego, by porzucić żądania dotyczące „neutralnego statusu Ukrainy” i ostatecznie wycofać swój sprzeciw wobec przystąpienia tego kraju do NATO. Ukraińcy kontrują tego typu stanowiska, podkreślając, że tylko od ich wewnętrznej decyzji będzie zależało, do jakich sojuszy dołączą. Medialne doniesienia zdementował rzecznik Kremla.

