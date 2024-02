Sekretarz obrony ukrył informację przed prezydentem. Teraz bije się w pierś

Lloyd Austin zorganizował w Pentagonie konferencję prasową. Sekretarz Obrony w pierwszej kolejności skupił się na sytuacji na Bliskim Wschodzie, a potem odniósł się do swojego niedawnego pobytu w szpitalu. – Wracam do zdrowia, ale jak widać, wciąż dochodzę do siebie. W dalszym ciągu odczuwam ból w nodze i poddaję się fizykoterapii, aby go pokonać – zaczął na wstępie Austin.

Lloyd Austin zachował w tajemnicy informację o raku prostaty. „Biorę za to pełną odpowiedzialność”

Szef Pentagonu przyznał, że „nie poradził sobie dobrze z całą sytuacją”. – Powinienem był powiedzieć prezydentowi o mojej diagnozie raka. Powinienem był również powiedzieć o tym mojemu zespołowi i amerykańskiej opinii publicznej. Biorę za to pełną odpowiedzialność. Przepraszam moich kolegów z drużyny i Amerykanów – bił się w piersi Austin.

Sekretarz Obrony wyjaśnił, jak zareagował na informację o tym, że cierpi na raka prostaty. – Ta wiadomość wstrząsnęła mną i wiem, że wstrząsnęła wieloma innymi osobami, zwłaszcza w czarnej społeczności. To był cios w brzuch i szczerze mówiąc, moim pierwszym odruchem było zachowanie tego w tajemnicy. Nie sądzę, by było to nowością, że jestem dość skrytym facetem. Nigdy nie lubiłem obarczać innych swoimi problemami. To po prostu nie w moim stylu – mówił Austin.

Szef Pentagonu przeprasza. „Taka praca oznacza utratę części prywatności”

Szef Pentagonu zapewniał, że wyciągnął lekcję z tej sytuacji. Powiedział, że zajmowanie takiego stanowiska pozbawia go prawa do prywatności. – Amerykanie mają prawo wiedzieć, czy ich przywódcy borykają się z problemami zdrowotnymi, które mogą wpłynąć na ich zdolność do wykonywania obowiązków, nawet tymczasowo. Należało więc powiadomić szerszy krąg, zwłaszcza prezydenta – podsumował Austin.

Czytaj też:

Będzie seria ataków odwetowych ze strony USA. Wszystko zależy od jednego czynnikaCzytaj też:

Król Karol III w szpitalu. Królowa Kamila przekazała najnowsze wieści