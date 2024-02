„Musimy być gotowi na wojnę z Putinem”. Najważniejszy rumuński generał wzywa do działania

Najwyższy rangą rumuński generał w najnowszym wywiadzie stwierdził, że armia jego kraju nie jest gotowa do możliwej wojny z Rosją. Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rumunii Gheorghiță Vlad w czwartkowym wywiadzie dla „Europa Libera Romania” podkreślał, że należy poważnie wzmocnić obronę kraju.

Najważniejszy generał Rumunii spodziewa się ataku Rosji

– Tak, populacja Rumunii, tak jak cała populacja Unii Europejskiej, powinna być zaniepokojona – stwierdzał. – Jeśli Putin wygra w Ukrainie, głównym celem będzie Mołdawia. Będziemy świadkami napięć we wschodniej części Bałkanów – dodawał. – Jestem więcej niż przekonany, że polityka prezydenta Putina będzie eskalowała w najbliższej przyszłości.

Vlad opowiada się za ochotniczym przeszkoleniem wojskowym dla mężczyzn i kobiet do lat 35. Generał zwrócił uwagę, że zakończenie z przymusową służbą wojskową w Rumunii przyczyniło się do spadku gotowości armii. Dowódca dodał do tego konieczność wprowadzenia zmian w prawie, które umożliwią m.in. podejmowanie działań przeciwko dronom, których szczątki co pewien czas spadają na terytorium jego kraju.

– Federacja Rosyjska stała się problemem dla światowego porządku, dla demokracj – stwierdzał Vlad. – W rzeczywistości jest to rosyjska wojna ze światem demokratycznym. To nie jest wojna z Ukranią – dodawał.

Kolejni dowódcy wieszczą wojnę z Rosją

Vlad jest kolejnym z europejskich dowódców, który głośno wyraził swoje zaniepokojenie możliwym rosyjskim atakiem na kraje Zachodu. Wcześniej Naczelny Dowódca Szwedzkich Sił Zbrojnych Mikael Buden i Minister Obrony Cywilnej Carl-Oscar Bolin ogłosili, że wszyscy obywatele ich kraju powinni być gotowi na wojnę. Nawet, jeśli premier Ulf Kristersson mówił, iż "nic nie wskazuje na to, że wojna puka już do naszych drzwi".

Przed przegapieniem "okna szansy" ostrzegał także Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Norwegii, mówiąc o potencjalnym ataku Federacji Rosyjskiej w ciągu najbliższych kilku lat.

