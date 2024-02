Przełom w amerykańskim Senacie. „Porozumienie zostało osiągnięte”

Amerykańscy negocjatorzy w Senacie osiągnęli w piątek porozumienie ws. propozycji zmiany systemu azylowego na granicy USA z Meksykiem. To otwiera drogę do przekonania Kongresu do przyjęcia pakietu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego, który obejmie dziesiątki miliardy dolarów na Ukrainę i egzekwowanie prawa imigracyjnego, a także finansowanie Izraela i innych amerykańskich sojuszników – podaje Associated Press.

Kluczowe porozumienie w USA zostanie odrzucone?

Główny negocjator ze strony Demokratów Chris Murphy, napisał w piątek w mediach społecznościowych, że porozumienie zostało osiągnięte, a tekst ustawy zostanie opublikowany w weekend. Senatorowie w dalszym ciągu pracują nad ukończeniem pozostałej części pakietu, który zainicjowano prośbą Joe Bidena o 110 mld dol.

Senatorowie przygotowują się do kluczowego głosowania nad pakietem w przyszłym tygodniu. Republikanie w obu izbach nie zgadzają się na kompromisy ws. polityki bezpieczeństwa granic. Republikanie z Senatu początkowo domagali się, aby pakiet zawierał zmiany w polityce granicznej, ale Donald Trump, prawdopodobny kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta, stał się głośnym przeciwnikiem ustawy.

USA. Prawica sprzeciwia się finansowaniu Ukrainy

Na prawicy wielu konserwatystów sprzeciwia się zarówno dalszemu finansowaniu Ukrainy, jak i kompromisom w sprawie egzekwowania prawa na granicach. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wielokrotnie deklarował, że nie pójdzie na kompromis, ale zapowiedział, że nie wyda ostatecznego wyroku, dopóki nie będzie mógł przeczytać projektu ustawy.

Prawodawcy Partii Republikańskiej postrzegają polityczne konsekwencje uchwalenia przepisów imigracyjnych w środku roku wyborczego. Wielu sojuszników Trumpa twierdziło, że Kongres nie musi nawet podejmować działań, bo prezydent posiada już wystarczającą władzę na granicy. W ostatnich latach system został przeciążony wnioskami o azyl. Projekt ustawy ma temu przeciwdziałać i przyśpieszać proces.

Czytaj też:

Sikorski nie poleci na razie do USA. Polskie MSZ wydało komunikatCzytaj też:

Nowy pakiet pomocy USA dla Ukrainy nie przejdzie. Speaker Izby Reprezentantów stawia sprawę jasno