Prezydent w Afryce. „Naszym zadaniem jest wyjaśnianie skąd się bierze tam kryzys żywnościowy”

To piąta wizyta prezydenta Polski na kontynencie afrykańskim. Głowa państwa wyleciał dziś do Republiki Kenii, skąd następnie ruszy do Republiki Rwandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii. – Za moment przystąpimy do kontynuacji naszej misji międzynarodowej, jeżeli chodzi o budowanie relacji z krajami afrykańskimi. Mówię o misji, dlatego, że to jest proces, który realizujemy od 2017 roku – podkreślił Andrzej Duda przed wylotem do Nairobi.

– Podróż do Kenii, Rwandy i Tanzanii ma dwa główne cele: promowanie Polski i polskiego biznesu oraz informowanie o sytuacji w naszej części Europy – poinformował. Wyraził też nadzieję, że wszystkie spotkania biznesowe, a także spotkania z Polakami, które odbędą się tam, na miejscu, będą sukcesem i przyniosą pożytki Polsce na przyszłość.

Para prezydencka składa wizytę w Afryce

Jak zaznaczył prezydent, rozmowy będą dotyczyć także polityki. – Naszym zadaniem jest niesienie świadectwa o sytuacji w naszej części Europy, o rosyjskiej agresji na Ukrainę, wyjaśniania skąd się bierze kryzys żywnościowy w Afryce, jakie tutaj są zagrożenia, jakie działania są podejmowane, także przez nas, żeby ten kryzys – wywołany przez Rosję – w jak największym stopniu zneutralizować – wyjaśnił.

Poruszone zostaną także kwestie działania rosyjskiej propagandy, rosyjskiej dezinformacji. – Będziemy mówili kto narusza prawo międzynarodowe, kto gwałci porządek ustalony po II wojnie światowej, kto narusza granice, kto jest napastnikiem i kto odpowiada za trudną sytuację w wielu miejscach na świecie – wywołaną kryzysem energetycznym czy kryzysem żywnościowym – zaznaczył.

Kancelaria Prezydenta podaje, że w planach wizyty są rozmowy z prezydentami Kenii, Rwandy i Tanzanii, fora gospodarcze z udziałem polskiego biznesu, podpisanie szeregu umów bilateralnych, a także zwiedzanie wielkich inwestycji i spotkania z przedstawicielami Polonii.

