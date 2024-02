Demokraci porozumieli się z Republikanami. Na horyzoncie 60 mld dolarów dla Ukrainy

Amerykański Senat przedstawił właśnie ponadpartyjny projekt ustawy dotyczący bezpieczeństwa granic USA. Zapisano w nim m.in. pakiet pomocowy o wartości 118 mld dolarów. Do Ukrainy ma trafić 60 mld dolarów, a na wsparcie Izraela – ponad 14 mld dolarów.

Projekt ustawy zakłada nowe uprawnienia dla głowy państwa, obejmujące m.in. szczególne warunki zamykania granicy państwowej oraz reformę polityki migracyjnej, jednak największe zainteresowanie budzi właśnie kwestia finansowego wsparcia dla terenów objętych konfliktem zbrojnym. Joe Biden mówi w tym kontekście o „dwóch ważnych priorytetach”.

Przełomowa decyzja USA. Joe Biden ogłosił ponadpartyjne porozumienie

W opublikowanym na stronie Białego Domu oświadczeniu amerykański prezydent przekazał, że projekt ustawy pozwala Stanom Zjednoczonym kontynuować „kluczową pracę wraz z partnerami na całym świecie, aby stanąć w obronie wolności Ukrainy i wspierać jej zdolność do obrony przed agresją Rosji”.

„Jeśli nie powstrzymamy apetytu Putina na władzę i kontrolę w Ukrainie, nie ograniczy się on tylko do Ukrainy, a koszty dla Ameryki wzrosną. To porozumienie zapewnia także Izraelowi to, czego potrzebuje, aby chronić swój naród i bronić się przed terrorystami Hamasu. Zapewni także narodowi palestyńskiemu ratującą życie pomoc humanitarną” – przekazał Joe Biden.

Prezydent USA wezwał Kongres do zjednoczenia się i jak najszybszego przyjęcia tego ponadpartyjnego porozumienia. Kiedy ustawa trafi na jego biurko, Joe Biden zamierza natychmiast ją podpisać.

„Bez pomocy w ponadpartyjnym porozumieniu Senatu, Putin przetoczy się przez Ukrainę i Europę Wschodnią, ryzykując amerykańskie bezpieczeństwo, a nawet życie Amerykanów” – ocenił Chuck Schumer, lider większości w amerykańskim Senacie.

Choć mówi się o ponadpartyjnym porozumieniu, to co do projektu nie ma pełnej zgody. Jego losy pozostają niepewne, bo proponowanym rozwiązaniom sprzeciwia się m.in. Donald Trump i część Republikanów.

Biały Dom oświadczył już wcześniej, że nie ma środków finansowych na nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy, dopóki nie zostanie ono zatwierdzone przez Kongres USA. Na prawicy wielu konserwatystów sprzeciwia się dalszemu finansowaniu Ukrainy.

