Książę Harry ma spotkać się z królem Karolem III. Nieoficjalne informacje

W poniedziałek 5 lutego Pałac Buckingham poinformował, że u Karola III zdiagnozowano nowotwór. W wydanym komunikacie podkreślono, że monarcha rozpoczął dziś leczenie. Grupa specjalistów, którzy zajmują się królem, zaleciła, aby Karol III przez pewien czas nie udzielał się publicznie. Jednocześnie zapewniono, że przez cały okres leczenia król będzie „kontynuował prowadzenie spraw państwowych”.

„Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnej procedurze szpitalnej. Pozostaje całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych” – czytamy w komunikacie. Król Karol III postanowił ujawnić swoją diagnozę, aby zapobiec spekulacjom, a także przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat chorób nowotworowych.

Król Karol III ma nowotwór. Nieoficjalnie: Książę Harry z wizytą w Wielkiej Brytanii

Sky News, niedługo po ujawnieniu diagnozy króla Karola III, poinformowało – powołując się na źródło bliskie rodzinie królewskiej – że książę Harry uda się do Wielkiej Brytanii, aby zobaczyć się z ojcem. – Książę rozmawiał z ojcem o diagnozie. W najbliższych dniach uda się do Wielkiej Brytanii, aby zobaczyć Jego Królewską Mość – przekazał anonimowy informator. Z nieoficjalnych informacji BBC wynika, że król miał o swoim stanie zdrowia osobiście poinformować synów i rodzeństwo.

Głos w sprawie zabrał premier Wielkiej Brytanii. – Życzę Jego Królewskiej Mości pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia. Nie mam wątpliwości, że szybko wróci do pełni sił i wiem, że cały kraj będzie mu dobrze życzył – powiedział Rishi Sunak. Na wiadomość o stanie zdrowia króla Karola III zareagował także prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden podczas wizyty w Las Vegas powiedział, że zaniepokoiła go ta informacja i zamierza zadzwonić do Karola III.

