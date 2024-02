Król Karol III ma nowotwór. Cztery słowa księcia Harry'ego wskazują na kryzys

Pałac Buckingham wydał w poniedziałek, 5 lutego oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że ostatnie badania pozwoliły wykryć u króla Karola III „formę raka”. Nie sprecyzowano jaki to nowotwór, ani na czym będzie polegała kuracja. Wiadomość ta wywołała poruszenie. Ze strony Brytyjczyków płyną wyrazy wsparcia dla rodziny królewskiej. Nie brakuje też spekulacji, których – właśnie za sprawą komunikatu – chciano uniknąć.

Magazyn „People” ustalił, że król Karol osobiście poinformował swoich dwóch synów, księcia Williama i księcia Harry'ego, o diagnozie nowotworu. Monarcha przekazał też bezpośrednio tę wiadomość księżniczce Annie, księciu Andrzejowi i księciu Edwardowi.

Zachowanie Harry'ego może zaskakiwać. Spotka się z ojcem „w ciągu kilku dni”

Na szczególną uwagę zasługują jednak słowa Harry'ego, który mieszka w Kalifornii ze swoją żoną, Meghan Markle, oraz ich dwójką dzieci – czteroletnim synem Archem i dwuletnią córką Lilibet. Para przeniosła się tam w 2020 roku po wycofaniu się z roli członków czynnych rodziny królewskiej. Jak podaje magazyn „People”, powołując się na informacje z jego bliskiego otoczenia, syn króla Karola planuje wrócić do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z ojcem „w ciągu kilku najbliższych dni”. Komentatorzy stawiają sprawę jasno i piszą, że postawa ta wskazuje na kryzys w rodzinie królewskiej.

Książę Sussexu jest krytykowany za to, że zdecydował się zwlekać i nie ruszy, by spotkać się z ojcem natychmiast, . Z drugiej strony zachowanie Harry'ego nie powinno zaskakiwać. W lutym 2021 roku, gdy książę Filip poddany został miesięcznej hospitalizacji, Harry nie wrócił do Londynu. Jednak były to czasy pandemii, kiedy mobilność została znacznie ograniczona. Nie zmienia to faktu, że książę Sussexu – gdyby chciał – wciąż był w stanie to zrobić. Harry nie zdecydował się także na podróż do Szkocji, by spędzić czas z królową Elżbietą II.

Kiedy Harry finalnie zdecyduje się stanąć twarzą w twarz z ojcem, będzie to ich pierwsze spotkanie od śmierci królowej, choć od tej pory książę był w Wielkiej Brytanii aż cztery razy. Ostatnia rozmowa jaką oficjalnie odbyli związana była z 75. urodzinami monarchy.

