Król Karol III ma nowotwór. Co wiemy o chorobie?

Chorobę wykryto przy okazji niedawnej planowanej wizyty monarchy w szpitalu związanej z leczeniem powiększonej prostaty. Administracja zaprzecza jednak, jakoby był to rak prostaty.

Jeszcze tego samego dnia król rozpoczął regularne leczenie i przez jego czas najpewniej nie będzie widoczny publicznie. „Król pozostaje całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych” – czytamy w komunikacie.

Książe Harry odwiedzi ojca

Na większą wagę zdarzenia wskazywać mogą doniesienia o planowanej wizycie w Wielkiej Brytanii księcia Harry’ego. Ostatni raz spotkał się on z ojcem przy okazji śmierci królowej Elżbiety II.

Oficjalne życzenia powrotu do zdrowia królowi wysłał m.in. premier Wielkiej Brytanii. – Życzę Jego Królewskiej Mości pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia. Nie mam wątpliwości, że szybko wróci do pełni sił i wiem, że cały kraj będzie mu dobrze życzył – przekazał Rishi Sunak.

Król powiedział o chorobie dla dobra innych

Zaskoczeniem było, że informacja o chorobie została przekazana opinii publicznej. Zazwyczaj takie informacje nie wypływały poza Pałac Buckingham tak długo, jak tylko mogłyby. Spowodowało to obawy, że stan króla może być poważniejszy, niż to przekazano.

Jak się okazuje, powód przekazania informacji jest inny i pochodzi od samego króla. Po pierwsze, chciał on zapobiec spekulacjom. Po drugie, kierował się dobrem publicznym – liczył, że przekazanie opinii informacji nt. choroby zachęci obywateli do regularnych badań.

Jak diagnozuje się nowotwór?

Na ogół próba diagnozy zaczyna się od wywiadu lekarskiego. Niejednokrotnie lekarze decydują się wówczas także na zrobienie dodatkowych badań i testu. Mogą to być m.in. badania krwi, zdjęcia rentgenowskie, czy nawet biopsja.

Czasem zdarza się – tak jak w przypadku króla Karola III – że nowotwór diagnozowany jest podczas wizyty u lekarza w zupełnie innym celu. Jego diagnoza może nastąpić także za sprawą badań przesiewowych.

Ile osób choruje na nowotwór?

Według danych z ubiegłego roku, w Polsce z nowotworem zmaga się ok. 1,17 miliona osób. Liczba nowych zachorowań w ciągu roku wynosi ok. 170 tys.

Jak leczy się nowotwór?

Sposób leczenia, na który decydują się lekarze, zależy od jego rodzaju, stadium, czy miejsca występowania. Niektóre z nowotworów można usunąć chirurgicznie, podczas gdy inne wymagają tzw. chemioterapii. Jeszcze kolejnym sposobem jest radioterapia.

Im szybsza diagnoza choroby, tym prawdopodobniejsze skuteczne zakończenie jej przebiegu. Dlatego też ważne jest niebagatelizowanie objawów, o czym w oświadczeniu wspomniał Pałac Buckingham.

