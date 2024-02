Doniesienia o wizycie znanego konserwatywnego komentatora Tuckera Carlsona w Moskwie stała się źródłem lawiny spekulacji. Chociaż nie ma oficjalnego potwierdzenia, niewykluczone, że jego pobyt w rosyjskiej stolic może być związana z wywiadem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Wiadomość pojawiła się na telegramowym kanale powiązanym z rosyjskimi organami ścigania. Z wpisu wynika, że Carlson przyleciał do Moskwy ze Stambułu. Zdjęcia, rzekomo przedstawiające go na lotnisku i uczestniczącego w występie baletowym w kultowym Teatrze Bolszoj, podsyciły tylko spekulacje. Jeśli to prawda, byłaby to pierwsze wizyta Carlsona w Rosji.

Znany Amerykanin widziany w Rosji. Spotka się z Putinem?

Doniesienia spowodowały poruszenie wśród prokremlowskich publicystów i blogerów wojskowych, którzy uważają to za unikalną szansę dla Putina, aby bezpośrednio zwrócić się do zachodnich odbiorców. Pomysł potencjalnego wywiadu między Carlsonem a Putinem został okrzyknięty „epokowym wydarzeniem” przez niektóre rosyjskie media, zwłaszcza w kontekście narastających napięć między Rosją a Zachodem.

Sam Carlson wyrażał wcześniej chęć przeprowadzenia wywiadu z Putinem. Mówił w tym kontekście o rzekomych ingerencjach ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, które miały mu to uniemożliwić. Pomimo sceptycyzmu rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, co do obiektywności relacji zachodnich mediów, nie wykluczył on kategorycznie możliwości przeprowadzenia pogłębionego wywiadu z zachodnim dziennikarzem. Pozostawił jednak miejsce na spekulacje dotyczące zaangażowania Carlsona.

Carlson związany był wcześniej z Fox News. W przeszłości przeprowadzał wywiady m.in. Viktorem Orbanem i Javierem Milei. Z kolei były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wykluczył możliwości wysunięcia kandydatury Carlsona na wiceprezydenta.

