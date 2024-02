Przez lata spała ze zwłokami męża w łóżku. Wierzyła, że może ożyć

Jak podaje rosyjski dziennik, dramat miał się rozpocząć ponad trzy lata temu. Podczas jednej z domowych awantur, mężczyzna miał powiedzieć do żony, że „wolałby nie żyć”. W trakcie szarpaniny mężczyzna miał upaść na ziemię i nie dawać oznak życia. Jego żona, która w przeszłości leczyła się psychiatrycznie, postanowiła ukryć jego śmierć. Wierzyła, że jej mąż może zmartwychwstać.

Rosja. Makabryczne odkrycie w domu

Historia wyszła na jaw, gdy pracownik opieki społecznej postanowił odwiedzić rodzinę, aby sprawdzić w jakich warunkach mieszka czwórka dzieci. To, co zastał w domu, przeszło jego najśmielsze wyobrażenia. W jednym z łóżek znajdowały się zwłoki męża, owinięte w koc. Ciało przypominało mumię. Jak się później okazało, kobieta spała obok nich, wierząc, że jej mąż powróci do życia.

Przerażające jest też to, że wdowa zabroniła dzieciom mówić o śmierci ojca, grożąc wysłaniem ich do sierocińca. Przez trzy lata utrzymywała w tajemnicy makabryczną prawdę, żyjąc w przekonaniu, że jej mąż wróci do niej.

Szokująca historia z rosyjskiej prowincji

Według doniesień rosyjskiego portalu, w domu znaleziono również przedmiot przypominający krzyż Anubisa, co może wskazywać na obsesyjne wierzenia związane z zmartwychwstaniem i życiem po śmierci.

Ta tragiczna historia jest przestrogą przed skrajnymi przejawami fanatyzmu religijnego i konsekwencjami braku odpowiedniego wsparcia dla osób z problemami psychicznymi.

