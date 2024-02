Josep Borrell pojechał na spotkanie z Zełenskim. Cel wizyty? Rozmowa o wsparciu wojskowym i finansowym

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell pojechał do Kijowa, gdzie przebywać ma dwa dni. To jego 4. wizyta na Ukrainie, od momentu, gdy na polecenie Władimira Putina Federacja Rosyjska zaatakowała sąsiada Polski.

Cel wizyty? Rozmowa o wsparciu finansowym i wojskowym

„Jestem tu, aby omówić z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi niezachwiane wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy – od strony wojskowej, od strony finansowej – z nowym instrumentem dla Ukrainy, a także na ścieżce reform UE” – poinformował na X (dawniej: Twitter). „Czwarta wizyta Borrella na Ukrainie ma na celu zaprezentowanie zobowiązania UE do wspierania Kijowa” – ocenia wizytę agencja prasowa UPI.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) poinformowała, że Borrell spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a także Denysem Szmyhalem – premierem kraju. Później rozmawiał będzie także z Dmytro Kulebą – szefem ukraińskiego MSZ, Rustemem Umerowem – szefem resortu obrony, jak również z deputowanymi Rady Najwyższej Ukrainy – podaje Ukraińska Prawda.

Borrell swoją wizytę zapowiadał na początku lutego, w trakcie konferencji prasowej.

524 tys. pocisków artyleryjskich do marca, 50 mld euro do 2027 roku

Kanał informacyjny Euronews przypomina słowa Borrella, który stwierdził, że pomoc w uzupełnieniu zapasów broni na Ukrainie to konieczność, by odeprzeć rosyjską inwazję. Do marca UE ma dostarczyć na Ukrainę 524 tys. pocisków artyleryjskich.

W ubiegłym tygodniu, podczas szczytu UE w Brukseli, Rada Europejska zatwierdziła zaś 50 mld euro, które otrzymać ma kraj Wołodymyra Zełenskiego w latach 2024-2027. Decyzję przegłosowało 27 członków rady, w tym również Viktor Orbán.

Wcześniej premier Węgier w grudniu, gdy rozpoczęły się rozmowy akcesyjne UE z Ukrainą, zawetował przekazanie pieniędzy.

twitterCzytaj też:

To nie żart. W Rosji wręczano karabiny maszynowe za podium w zawodachCzytaj też:

Prezydent Ukrainy mówił o „resecie”. Szybko wcielił zapowiedź w życie