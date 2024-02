Choroba króla Karola III została wcześnie wykryta? Najnowsze informacje

W poniedziałek 5 lutego Pałac Buckingham poinformował, że podczas ostatniej hospitalizacji króla Karola III, w czasie której monarcha poddał się leczeniu powiększonej prostaty, „odnotowano osobną niepokojącą kwestię”. Wykonane badania pozwoliły na zdiagnozowanie u monarchy „formy raka”. Nie ujawniono, jaki rodzaj nowotworu wykryto u króla.

„Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnej procedurze szpitalnej. Pozostaje całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych” – czytamy w komunikacie. Jak podano dalej, król Karol III zdecydował się ujawnić diagnozę, aby zapobiec spekulacjom, a także przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat chorób nowotworowych.

Z nieoficjalnych informacji BBC wynika, że monarcha miał o swoim stanie zdrowia osobiście poinformować synów i rodzeństwo. Krótko po upublicznieniu diagnozy króla Karola III do Wielkiej Brytanii udał się książę Harry.

Król Karol III ma nowotwór. Premier Wielkiej Brytanii zabrał głos

Do króla Karola III płyną życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Głos zabrali także politycy, m.in. premier Wielkiej Brytanii. – Życzę Jego Królewskiej Mości pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia. Nie mam wątpliwości, że szybko wróci do pełni sił i wiem, że cały kraj będzie mu dobrze życzył – powiedział Rishi Sunak.

Premier dodał, że choroba króla Karola III została „wcześnie wykryta”. Dziennikarze Sky News próbowali dowiedzieć się, na jakich informacjach Rishi Sunak oparł swój komentarz. Biuro premiera odpowiedziało, że ta wypowiedź odnosiła się do treści komunikatu Pałacu Buckingham, który poinformował, że król jest wdzięczny zespołowi lekarskiemu „za szybką interwencję”.

