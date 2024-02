Król Karol III pokazał się publicznie pierwszy raz po diagnozie. Był w dobrym humorze

Król Karol III wraz z żoną wyruszyli z Pałacu Buckingham do Sandringham. Światowe agencje opublikowały pierwsze zdjęcia monarchy po tym, jak usłyszał diagnozę choroby nowotworowej. Jak relacjonowali dziennikarze Sky News, król był w dobrym nastroju – uśmiechał się i machał do pozdrawiających go osób.

Książę Harry odwiedził króla Karola III. Nieoficjalnie: Nie dojdzie do spotkania braci

O swoim stanie zdrowia król Karol III, przed publicznym ujawnieniem diagnozy, miał poinformować obu synów oraz swoje rodzeństwo. Książę Harry, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, udał się z wizytą do Wielkiej Brytanii, aby spotkać się z ojcem. Z medialnych spekulacji wynika, że ich rozmowa trwała zaledwie kilkanaście minut. Co więcej, jak ustalili dziennikarze Sky News, najprawdopodobniej nie dojdzie do spotkania obu synów Karola III.

W poniedziałek 5 lutego Pałac Buckingham poinformował, że podczas ostatniej hospitalizacji króla Karola III, w czasie której monarcha poddał się leczeniu powiększonej prostaty, „odnotowano osobną niepokojącą kwestię”. Wykonane badania pozwoliły na zdiagnozowanie u monarchy „formy raka”. Nie ujawniono, jaki rodzaj nowotworu wykryto u króla.

„Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnej procedurze szpitalnej. Pozostaje całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych” – czytamy w komunikacie. Jak podano dalej, król Karol III zdecydował się ujawnić diagnozę, aby zapobiec spekulacjom, a także przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat chorób nowotworowych i zachęcić do wykonywania regularnych badań.

