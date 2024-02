Armia Ukrainy wzbogacona o nowy rodzaj sił zbrojnych. To decyzja prezydenta Zełenskiego

We wtorek 6 lutego armia Ukrainy wzbogaciła się o nowy rodzaj sił zbrojnych, obejmujący drony. Decyzja weszła w życie z momentem publikacji prezydenckiego dekretu. Jak wyjaśniano w dołączonym komunikacie, zmianę wprowadzono „w celu zwiększenia zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy do korzystania z bezzałogowych i zrobotyzowanych systemów powietrznych, morskich i naziemnych, a także w celu zapewnienia gotowości do korzystania z takich systemów zgodnie z ich przeznaczeniem”.

Wołodymyr Zełenski o dronach bojowych

Prezydent Zełenski w wieczornej przemowie sporo uwagi poświęcił najnowszej reformie sił zbrojnych. Tłumaczył, że jest to krok ku rozwijaniu technologii, która dobrze sprawdza się na polu walki i daje wymierne korzyści ukraińskiemu wojsku. Jako jeden z przykład podał obszar Morza Czarnego.

– To nie jest kwestia przyszłości. To już w najbliższym czasie powinno dać wymierny rezultat. Ten rok powinien być decydujący pod wieloma względami, oczywiście głównie na polu walki. Drony i systemy bezzałogowe udowodniły swoją skuteczność w bitwach prowadzonych na ziemi, w powietrzu i na morzu – mówił.

Zełenski o korzyściach płynących z dronów

– Odpieranie ataków na ziemi to w dużej mierze zasługa dronów. Niszczenie na dużą skalę przeciwników i ich wyposażenia to także drony. Obecnie lista zadań jest jasna: dedykowane pełnoetatowe stanowiska do pracy z dronami, jednostki specjalne, skuteczne szkolenie, usystematyzowanie doświadczeń, nieustanne skalowanie produkcji i pozyskiwanie najlepszych pomysłów, najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. To zadanie dla wojska, ale też dla Ministerstwa Obrony Narodowej i rządu w ogóle – podkreślał Zełenski.

Jak wyjaśniał prezydent Ukrainy, chodzi o koordynację. – Aby zapewnić odpowiedni poziom planowania i jakość logistyki, w strukturze Sił Zbrojnych zostaną utworzone systemy bezzałogowe Sił Zbrojnych. Odpowiednie propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia – dodawał.

