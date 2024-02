Niepokojące doniesienia z Iranu. Chodzi o manewry morskie z Chinami i Rosją

W poniedziałek, 5 lutego, Iran zapowiedział przeprowadzenie do końca roku manewrów morskich we współpracy z Chinami i Rosją. Ma to stanowić odpowiedź na amerykańskie działania wobec rebeliantów Huti z Jemenu.

W listopadzie ubiegłego roku rebelianci Huti – którzy stanowią jedną ze stron wojny domowej w Jemenie – rozpoczęli serię ataków na statki i okręty, które przepływają przez Morze Czerwone. Zachodnia odpowiedź na ataki rebeliantów Huti Zapowiedzieli, że będą atakować każdą jednostkę – niezależnie od jej bandery – zmierzającą do portów w Izraelu. W ten sposób chcą okazać solidarność z palestyńskim Hamasem. Warto zaznaczyć, że zarówno Huti, jak i Hamas od lat są zbrojeni i finansowani przez władze Iranu. Bezpieczeństwo żeglugi w tej części świata ma olbrzymie znaczenie dla światowej gospodarki. Przez Morze Czerwone wiedzie trasa wielu tankowców, które transportują ropę naftową. W celu rozwiązaniu problemu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania rozpoczęły w styczniu ataki powietrzne na pozycje jemeńskich rebeliantów. Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało, że ostatni atak został przeprowadzony w ubiegły poniedziałek, 5 lutego. Celem nalotu były należące do Huti bezzałogowe statki nawodne, zwane również dronami morskimi. Wspólne manewry morskie Iranu, Chin i Rosji Jeszcze tego samego dnia władze Iranu wydały oświadczenie, w którym poinformowano o przeprowadzeniu wraz z Chinami i Rosją manewrów morskich. To nie pierwsza tego typu inicjatywa. Wspomniane kraje przeprowadziły wspólne manewry morskie na wodach Zatoki Omańskiej w marcu ubiegłego roku. Kontradmirał irańskiej marynarki wojennej Shahram Irani doprecyzował, że kolejne manewry zostaną przeprowadzone do końca roku. Nie wskazał jednak, na którym dokładnie akwenie. – Niniejsze ćwiczenia zostaną przeprowadzone w celu ochrony bezpieczeństwa regionu i wspólnych interesów – powiedział Irani, cytowany za amerykańskim portalem „The Washington Times”. Iran ostro potępił ataki na rebeliantów Huti Nie ma wątpliwości, że tegoroczne manewry mają stanowić odpowiedź na wspomniane wcześniej działania Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Rzecznik MSZ Iranu Nasser Kanaani już wcześniej potępił zachodnie ataki na pozycje rebeliantów Huti, co określił jako „rażące naruszenie prawa międzynarodowego”. – Utrwalanie takich arbitralnych posunięć byłoby równoznaczne z rażącym awanturnictwem i niepokojącym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. (...) Społeczność międzynarodowa ma obowiązek pociągnąć Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię do odpowiedzialności – oświadczył Kanaani. Czytaj też:

