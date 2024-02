Książę William po raz pierwszy zastąpił króla. Rozmów z premierem jednak nie przejmie

Po wykryciu u króla Karola nowotworu, monarcha musiał zdecydować się na odstąpienie części obowiązków swojemu synowi. Podczas gdy ojciec kontynuuje kurację, książę William poprowadził już pierwsze spotkanie w zastępstwie za króla. Następca tronu w najbliższym czasie będzie kontynuował takie działania na terenie całego kraju.

William przewodniczył już uroczystości na zamku Windsor pod nieobecność swojego ojca. W środę wieczorem ma wziąć udział w gali charytatywnej na rzecz organizacji London's Air Ambulance Charity. Król tymczasem przebywa wraz z małżonką w swojej posiadłości w Sandringham, gdzie odwiedził go drugi z synów, Harry.

Książę Harry w środę 7 lutego widziany był na lotnisku Heathrow, kiedy czekał na samolot powrotny do swojej rodziny, do Kalifornii. W Wielkiej Brytanii pojawił się w związku z informacjami o chorobie ojca. Według brytyjskich mediów, młodszy z synów Karola spędził z nim 45 minut. Przyleciał specjalnie, by spędzić choć chwilę z ojcem.

BBC podkreśla, że król nie zrezygnował ze wszystkich swoich obowiązków. Karol III zamierza nadal organizować cotygodniowe audiencje z udziałem premiera. Z Rishim Sunakiem będzie jednak rozmawiał już tylko przez telefon, a nie jak wcześniej – twarzą w twarz. Szef brytyjskiego rządu tradycyjnie pojawiał się ze swoimi raportami w Pałacu Buckingham.

– Generalnie nie mamy w zwyczaju komentowania rozmów premiera z królem – przekazał rzecznik Rishiego Sunaka. – Tym razem zgodziliśmy się z Pałacem, że w wyjątkowym trybie potwierdzimy, iż będą oni rozmawiali przez telefon – dodawał. Nie sprecyzował przy tym, czy jest to sytuacja jednorazowa, czy też ustalenie na dłuższy czas.

Nowotwór u króla Karola III

W poniedziałek, 5 lutego, Pałach Buckingham poinformował, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Chorobę wykryto przy okazji niedawnej planowanej wizyty monarchy w szpitalu, związanej z leczeniem powiększonej prostaty. Administracja zaprzecza jednak, jakoby był to rak prostaty.

Jeszcze tego samego dnia król rozpoczął regularne leczenie i przez jego czas najpewniej nie będzie widoczny publicznie. „Król pozostaje całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych” – czytamy w komunikacie.

Król Karol III pokazał się publicznie pierwszy raz po diagnozie. Był w dobrym humorze