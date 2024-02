Senat USA odrzucił kompromisową ustawę graniczną. Pomoc dla Ukrainy może jednak ocaleć

W środę 7 lutego Republikanie jednym głosem odrzucili wysiłki obu partii, dążące do wzmocnienia ochrony południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Przekreślili tym samym wielomiesięczne negocjacje, w ramach których uzgadniano również miliardowe wsparcie dla Ukrainy oraz Izraela. Według Agencji Reutera te dwie sprawy mogą jednak wciąż znaleźć poparcie.

USA. Był kompromis, nie ma porozumienia

W stosunku 49 do 50 głosów Demokraci przegrali głosowanie, w którym 118 miliardów dolarów kierowano na ochronę granicy i do sojuszniczych krajów. Do przeforsowania ustawy potrzebnych było 60 głosów. Za kompromisem opowiedziało się jedynie 4 senatorów z Partii Republikańskiej. Pozostali przychylili się do argumentacji Donalda Trumpa, który naciskał na odrzucenie ustawy.

Zdaniem byłego prezydenta, który zamierza ponownie ubiegać się o urząd, obecna ustawa migracyjna była prezentem dla Demokratów. – Nie bądźcie głupi! Potrzebujemy osobnej ustawy granicznej i imigracyjnej – przekonywał. Eksperci podkreślają, że temat walki z migrantami będzie potrzebny republikańskim kandydatom podczas kampanii wyborczej.

Główny negocjator ze strony Demokratów Chris Murphy, napisał w piątek w mediach społecznościowych, że porozumienie zostało osiągnięte, a tekst ustawy zostanie opublikowany w weekend.

– Trzy tygodnie temu wszyscy chcieli rozwiązać kryzys graniczny. Wczoraj nikt nie chciał – stwierdziła niezależna senator Kyrsten Sinema. Podkreślała, że jest zdumiona nagłą zmianą w Kongresie, zwłaszcza po weekendowym porozumieniu. – Niektórzy mówią, że to zły moment na rozwiązanie problemu, niech wybory prezydenckie go rozwiążą – mówił republikański senator James Lankford, jeden z negocjatorów kompromisu.

Prezydent Biden zapowiadał weto

W komunikacie Białego Domu z początku tygodnia zapewniono, że jeśli Joe Biden otrzyma do podpisania ustawę H.R. 7217, to z pewnością ją zawetuje. Przypomniano, że administracja przez ostatnie miesiące pracowała nad ponadpartyjnym porozumieniem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego, które chroniłoby granicę i zapewniało wsparcie dla Ukrainy i Izraela, a także niezbędną pomoc humanitarną dla ludności cywilnej dotkniętej konfliktami na całym świecie.

„Z całą stanowczością wzywamy obie izby Kongresu do odrzucenia tego politycznego manewru i jak najszybszego przedłożenia prezydentowi ustawy dotyczącej dodatkowych funduszy na wypadek sytuacji nadzwyczajnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego” – czytaliśmy w komunikacie Białego Domu.

