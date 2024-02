Trump zakończy wojnę w Ukrainie? „Waszyngton w to nie wierzy, ale Andrzej Duda owszem”

Niedawne zapewnienie byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, że może on zakończyć trwający konflikt między Rosją a Ukrainą w ciągu 24 godzin, spotkało się z otwartym sceptycyzmem ze strony waszyngtońskich urzędników. Takiego biegu wydarzeń nie wyklucza jednak polski prezydent. Wypowiedź Andrzeja Dudy została już dostrzeżona za granicą.

Głowa państwa została zapytana o tę kwestię podczas wizyty w Rwandzie. Dziennikarze chcieli wiedzieć, czy twierdzenia Trumpa są „realistyczne”. W odpowiedzi Duda oświadczył, że Trump dotrzymuje słowa. I powołał się w tej kwestii na osobiste doświadczenia z własnej prezydentury.

Andrzej Duda: Jeśli Donald Trump mi coś obiecał to dotrzymał słowa

– Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia jako prezydent Polski... Wszystko, co mi pan Trump obiecał, to zostało to dotrzymane – stwierdził Duda. – Mogę zatem powiedzieć, że prezydent Trump dotrzymuje słowa, a jeśli coś powie, to traktuje to poważnie – przekonywał.

Polska jest jednym z najwierniejszych sojuszników Ukrainy w NATO i odgrywa wiodącą rolę w wysiłkach dotyczących pomocy wojskowej. Twierdzenie Trumpa wywołało debatę i zrodziło pytania o prawdopodobieństwo pokrycia tych słów. Amerykańskie media, m.in. Washington Times piszą, że uwaga opinii publicznej w dalszym ciągu skupia się na Europie Wschodniej, a odpowiedzi Waszyngtonu i Warszawy uwydatniają rozbieżne perspektywy w sprawie twierdzeń Donalda Trumpa i trwającego kryzysu w regionie.

W środę 7 lutego Republikanie jednym głosem odrzucili wysiłki obu partii, dążące do wzmocnienia ochrony południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Przekreślili tym samym wielomiesięczne negocjacje, w ramach których uzgadniano również miliardowe wsparcie dla Ukrainy oraz Izraela. Według Agencji Reutera te dwie sprawy mogą jednak wciąż znaleźć poparcie.

Czytaj też:

Jens Stoltenberg przestrzega. Wskazał, co „rozzuchwaliłoby Rosję”Czytaj też:

Obrona powietrzna USA wykryła rosyjskie bombowce. Moskwa potwierdza