Pieskow chwali podejście Carlsona. Potwierdza wywiad z Putinem

Powodem, dla którego Władimir Putin zgodził się na rozmowę z Tuckerem Carlsonem, miało być jego podejście. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że różniło się ono od „jednostronnych doniesień o konflikcie w Ukrainie serwowanych przez wiele zachodnich redakcji”.

– Jeśli chodzi o kraje zbiorowego Zachodu duże media sieciowe, kanały telewizyjne, czy duże gazety nie mogą się w żaden sposób pochwalić nawet przynajmniej próbą bezstronnego przekazu pod względem relacji – powiedział w środę Pieskow.

Rzecznik Kremla ocenił także, że „to wszystko są media, którezajmują wyjątkowo jednostronne stanowisko”. – Oczywiście nie ma ochoty komunikować się z takimi mediami i nie ma to sensu i jest mało prawdopodobne, że będzie to miało sens – stwierdził.

Pieskow dodał także, że podejście Carlsona w wywiadzie „nie było w żaden sposób prorosyjskie, ani proukraińskie – było proamerykańskie”. Tak też swój wywiad przedstawia sam dziennikarz.

Carlson o powodach wywiadu z Putinem

O przeprowadzeniu rozmowy z Putinem Carlson poinformował we wtorek w mediach społecznościowych. – To nasza praca. Zajmujemy się dziennikarstwem. Naszym obowiązkiem jest informowanie ludzi – tłumaczył w nagraniu decyzję.

– Dwa lata wojny, która zmienia cały świat, a większość Amerykanów nie jest poinformowana. Nie mają pojęcia, co dzieje się w tym regionie w Rosji lub 600 mil dalej na Ukrainie. Ale powinni wiedzieć, że płacą za to w sposób, którego być może jeszcze nie do końca dostrzegają – powiedział Carlson.

Sposobem, w jaki według dziennikarza przychodzi Amerykanom płacić za wojnę, są spowodowane nią zmiany gospodarcze. – Większość świata doskonale to rozumie. Cóż, mogą to zobaczyć, pytając kogokolwiek w Azji lub na Bliskim Wschodzie, jak wygląda przyszłość – stwierdził dziennikarz.

Musk nie będzie blokować wywiadu z Putinem

– A jednak ludność tego anglojęzycznego kraju wydaje się w większości nieświadoma. Myślą, że tak naprawdę nic się nie zmieniło i myślą tak, ponieważ nikt nie powiedział im prawdy. Ich media są skorumpowane, okłamują czytelników i widzów, a robią to głównie poprzez zaniechanie – ocenił.

Carlson w nagraniu poinformował także, że o chęci przeprowadzenia wywiadu z Putinem rozmawiał z właścicielem seriwsu X (dawniej Twitter) Elonem Muskiem. – Elon Musk obiecał, że nie będzie ukrywał ani blokował tego wywiadu, gdy opublikujemy go na jego platformie X, za co jesteśmy wdzięczni – powiedział dziennikarz.

