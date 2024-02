Uchodźca z Afganistanu „rosyjskim szpiegiem”? Spotkał się z Karolem i Williamem

We wtorek brytyjski sąd wysłuchał uciekiniera z Afganistanu, który został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Oskarżony, nazwany tylko C2, zaprzeczał zarzutom, że od dziecka był przygotowywany do zostania rosyjskim szpiegiem.

Twierdził, że nie jest ani agentem, ani zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i postanowił odwołać się od decyzji o pozbawieniu go brytyjskiego obywatelstwa. C2 utracił je w 2019 roku, po tym jak agenci Służby Bezpieczeństwa MI5 oskarżyli go o bycie agentem GRU, rosyjskiej agencji wywiadu wojskowego.

„Rosyjski szpieg” w Wielkiej Brytanii? Pracował jako tłumacz

C2 mieszkał w Rosji od 1994 r., po tym jak zapłacił przemytnikowi ludzi za przerzucenie go do kraju z Afganistanu po upadku wspieranego przez ZSRR rządu dwa lata wcześniej. W ciągu następnych sześciu lat nauczył się mówić po rosyjsku i poślubił obywatelkę Rosji.

W 2000 r. przemytnik kupił mu pakiet wakacyjny na Karaiby i wręczył mu fałszywy rosyjski paszport, którego podejrzany użył do tranzytu przez londyńskie lotnisko Heathrow. Po wylądowaniu oddał się w ręce urzędników imigracyjnych i poprosił o azyl. Przyznał przed sądem, że skłamał we wniosku o azyl, ale utrzymywał, że było to spowodowane strachem przed deportacją. C2 otrzymał azyl w Wielkiej Brytanii po tym, jak stwierdził, że jego rodzina jest zagrożona przez afgańskich mudżahedinów.

Sąd usłyszał, że następnie domniemany szpieg rozpoczął pracę jako samozatrudniony tłumacz dla kilku brytyjskich organów publicznych – w tym sądów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wywiadu wojskowego MI6, a ostatecznie GCHQ (brytyjskiej centrali łączności rządowej) w 2006 roku. „The Sun” przypomina, że w tym samym roku w Londynie został otruty były podpułkownik FSB, Aleksander Litwinienko. Rząd odmówił potwierdzenia, czy C2 kiedykolwiek był zatrudniony przez którąś ze wspomnianych służb.

C2 otrzymał zarówno rosyjskie, jak i brytyjskie obywatelstwo i pracował w Wielkiej Brytanii w trakcie rządów premierów Gordona Browna (2007-2010) i Davida Camerona (2010-2016).

Pod koniec 2000 roku przeniósł się do Afganistanu, by pracować dla brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To właśnie w tym czasie podejrzany miał spotkać się z przyszłym królem, Karolem i księciem Williamem (książę Karol odwiedził żołnierzy w Afganistanie w 2010 r. – red.).

C2 kontynuował pracę w Afganistanie aż do upadku Kabulu. W tym czasie brytyjskie służby bezpieczeństwa zaczęły kwestionować jego relacje z Rosją. W 2021 r. brytyjskie służby bezpieczeństwa rozpoczęły formalne dochodzenie w sprawie relacji C2 z Rosją.

