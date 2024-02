Władimir Putin w wywiadzie dla Tuckera Carlsona stwierdził, że „Polacy zmusili” Adolfa Hitlera do wszczęcia II wojny światowej i ataku na Polskę. W piątek 9 lutego opozycyjny polityk Siergiej Antonow, który został zmuszony do opuszczenia Rosji latem 2022 roku, zwrócił się do Komitetu Śledczego Rosji z żądaniem ścigania rosyjskiego prezydenta w związku z rehabilitacją nazizmu, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności – podaje portal Ideal.Realii.

Siergiej Antonow krytykuje słowa Władimira Putina o Polsce w wywiadzie Tuckera Carlsona

Według rosyjskiego działacza słowa Putina zawierają „zaprzeczenie faktom ustalonym w wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w sprawie osądzenia i ukarania głównych zbrodniarzy wojennych europejskich państw Osi oraz aprobatę dla zbrodni ustalonych w tym wyroku”.

Antonow zwrócił również uwagę na „obciążające okoliczności”, w których rosyjski prezydent miał popełnić rzekome przestępstwo. Według szefa Komitetu-2024, stowarzyszenia rosyjskich polityków opozycyjnych przeciwko uzurpacji władzy w Rosji, Putin „wykorzystał swoje oficjalne stanowisko”, a informacje rozpowszechniał „za pomocą środków masowego przekazu lub sieci informacyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu”.

„Rehabilitacja nazizmu” narzędziem „represji wobec osób niepożądanych” w Rosji

Antonow wyjaśnił, że oskarżenia o „rehabilitację nazizmu” są w Rosji wykorzystywane do „represji wobec osób niepożądanych”. – Wniosek został zarejestrowany i nadano mu numer. Zobaczymy, co z tym zrobi Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej – podsumował rosyjski opozycjonista. Antonow uważa, że wybory prezydenckie w Rosji nie przyniosą żadnych pozytywnych rezultatów dla opozycji i przyczynią się wyłącznie do legitymizacji reżimu Putina.

