Prezydent Węgier rezygnuje. Powodem kontrowersyjne ułaskawienie

Prezydent Węgier znalazła się pod presją w związku z kontrowersjami, jakie wzbudziła jej decyzja o ułaskawieniu uwikłanego w skandal mężczyzny. Działania głowy państwa sprawiły, że Węgrzy wyszli na ulice, a przeciwnicy Novák chcieli jej dymisji.

W piątek w Budapeszcie zgromadziło się ponad tysiąc osób, które domagały się jej rezygnacji. Protestujący wyrazili swoje niezadowolenie związane działaniami węgierskiej prezydent oraz jej bliskiego sojusznika, premiera Viktora Orbána. Opozycja od tygodnia apeluje o dymisję Novák.

Pomagał tuszować pedofilię. Prezydent Węgier go ułaskawiła

Co wywołało taką niechęć? Na jaw wyszło, że prezydent ułaskawiła w ubiegłym roku byłego wicedyrektora domu dziecka w miejscowości Bicske na północy Węgier. Mężczyzna był skazany na trzy lata i cztery miesiące więzienia za pomoc w tuszowaniu przestępstw pedofilskich swojego szefa. Dyrektor domu dziecka otrzymał wyrok ośmiu lat pozbawienia wolności.

Na tym nie kończy się jednak lista kontrowersyjnych ułaskawień. Novák darowała też karę skrajnie prawicowemu aktywiście Gyorgy'owi Budahazy'emu, który skazany został za terroryzm.

Katalin Novák rezygnuje. „Popełniłam błąd”

W odpowiedzi na krytykę, Novák przyznawała początkowe, że wszelkie ułaskawienia prowadzą do podziałów społecznych, jednakże stanowczo zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek ułaskawiła pedofila. Próbując złagodzić napięcie, partia Fidesz Viktora Orbána złożyła w czwartek poprawkę do konstytucji, która zakazuje w przyszłości ułaskawień wobec osób skazanych za przestępstwa przeciwko dzieciom.

Media zwracały uwagę na trasę jej samolotu, który w sobotę miał przed czasem wyruszyć do Budapesztu. W sobotnie popołudnie Katalin Novák ogłosiła na antenie telewizji publicznej swoją rezygnację ze stanowiska. – Popełniłem błąd... To ostatni dzień, w którym zwracam się do was jako prezydent” – przekazała.

