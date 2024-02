Nowe wieści z rodziny królewskiej. Król Karol III pozwolił rządowi ujawnić tę informację

Król Karol III przebywa w Sandringham House, wiejskiej rezydencji położonej w hrabstwie Norfolk. To właśnie tam może wkrótce dojść do pierwszego oficjalnego spotkania od czasu ujawnienia informacji o chorobie monarchy. Pałac Buckingham opublikował treść osobistego listu króla Karola, w którym ten zwraca się do narodu.

Wyraził w nim wdzięczność za liczne wyrazy wsparcia i życzenia, które docierały do niego w ostatnich dniach. Przyznał, że są one największym pocieszeniem, o czym wiedzą osoby, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Monarchę ucieszyły też wieści o tym, że jak fakt podzielenia się ze społeczeństwem informacją o jego stanie zdrowia przyczynił się do wzrostu zrozumienia.

Poruszający list króla Karola III. Monarcha pisze o swojej chorobie

Wydarzenia ostatnich dni – jak pisze – pomogły rzucić światło na pracę wszystkich organizacji wspierających i dbających o pacjentów chorych na raka i ich rodziny w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. „Mój podziw dla ich poświęcenia jest tym większy, że wynika z osobistego doświadczenia” – przyznał.

Choć w liście nie pojawiła się informacja o tym, jak czuje się monarcha, to nieco więcej wnioskować możemy z niespodziewanego komunikatu z 10 Downing Street, gdzie mieści się rezydencja i biuro premiera Wielkiej Brytanii oraz siedziba Rządu Jego Królewskiej Mości.

Jak czuje się król Karol III? Komunikat z Downing Street rzuca nowe światło

Okazuje się, że premier Wielkiej Brytanii zorganizuje cotygodniowe rozmowy telefoniczne z królem Karolem III. Kancelaria Rishiego Sunaka potwierdziła też szczegóły audiencji premiera u brytyjskiego monarchy. Jak wiadomo, Downing Street zdecydowało się poinformować o nadchodzącym spotkaniu w porozumieniu z Pałacem Buckingham. Ten z kolei zgodził się ujawnienie tych planów. Fakt, że źródłem tych wieści nie jest rodzina królewska, a premier, media nazywają „niezwykłym krokiem”.

Ogłoszenie pierwszego spotkania twarzą w twarz od momentu potwierdzenia informacji o chorobie monarchy jest o tyle zaskakujące, że jeszcze kilka dni temu rodzina królewska zapewniała, że król Karol III zrezygnuje z takich aktywności.

