Niemcy analizują najgorszy scenariusz. „10 mln Ukraińców trafi do Europy Zachodniej”

Władze federalne Niemiec oraz agencje międzynarodowe ostrzegają przed potencjalnymi konsekwencjami zaostrzenia konfliktu między Rosją a Ukrainą. Szacuje się, że w najbardziej pesymistycznym scenariuszu nawet dziesięć milionów Ukraińców może zostać zmuszonych do opuszczenia swojego kraju – pisze „Welt am Sonntag”, powołując się na nieoficjalne analizy. Gazeta podaje, że to właśnie Niemcy mogą stać się jednym z głównych miejsc docelowych dla osób uciekających przed wojną.

Europie Zachodniej grozi „masowy exodus” ze Wschodu ?

Od początku rosyjskiej inwazji już ponad sześć milionów Ukraińców opuściło swoje domy, a miliony zostały wewnętrznie przesiedlone – informuje agencja ONZ ds. uchodźców (UNHCR). Dodatkowo Ukraina zmaga się z licznymi wyzwaniami. Wśród nich wymienia się braki w zaopatrzeniu wojska czy walkę o władzę na szczeblu krajowym. Odrzucenie pakietu pomocy dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone tylko komplikuje tę sprawę.

W tej sytuacji eksperci zwracają uwagę na rolę Europy w zapobieżeniu potencjalnej katastrofy humanitarnej. Zdaniem specjalistów, powinna ona zwiększyć pomoc wojskową, aby uniknąć najgorszego scenariusza, jakim byłby „masowy exodus z Ukrainy i eskalacja konfliktu na terytorium NATO” .

Widmo wygranej Rosji. Nawet 10 mln Ukraińców może uciec do Europy Zachodniej

Oszacowano, że w przypadku klęski Ukrainy, liczba uchodźców napływających do UE mogłaby przekroczyć dziesięć milionów, co stanowiłoby największy przypływ migrantów do Europy od lat czterdziestych XX wieku – zwraca uwagę „Welt am Sonntag”. – Jeśli nie zmienimy naszej strategii wspierania Ukrainy, znacznie bardziej prawdopodobny stanie się najgorszy scenariusz masowego exodusu z Ukrainy i rozszerzenia wojny na kraje NATO – mówi gazecie Roderich Kiesewetter, członek Bundestagu

Tego samego zdania jest badacz problemu migracji Gerald Knaus. Jego zdaniem, sytuacji w Ukrainie nie można porównać np. z wojną w Syrii. – Turcja zamknęła teraz granicę z Syrią i zbudowała mur. UE nie zrobi tego w stosunku do Ukrainy. Jeśli więc nie chce zwiększać liczby uchodźców, musi teraz pomóc Ukrainie wygrać wojnę obronną – przekonuje.

Czytaj też:

Trump „zachęca” Rosję do atakowania państw NATO. Stanowczy głos z Białego DomuCzytaj też:

Niepokojąca wizja Stoltenberga. „Dziesięciolecia konfrontacji z Rosją”