Wpis Tuska pokazany w Senacie USA. „Nie obchodzi mnie, co pan myśli”

Szef polskiego rządu Donald Tusk zamieścił ostatnio wpis po angielsku, w którym krytykował Republikanów za wstrzymywanie pomocy finansowej dla Ukrainy. „Drodzy Republikańscy Senatorowie. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niezależność, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się” – napisał premier.

Tusk krytykował Republikanów. Senator odpowiada

Krytyka została odnotowana w USA.

– Nie obchodzi mnie, co Pan myśli (…) Do premiera Polski: Chcę pomagać Ukrainie, chcę by NATO było silne, ale mój kraj płonie. Czy gdyby 7 mln ludzi nielegalnie wjechało do Polski nadal stawiałby Pan Ukrainę przed Polską? Nie postawię Ukrainy, Izraela ani nikogo innego ponad interesem Ameryki – mówił w czasie debaty senator Partii Republikańskiej, Lindsey Graham.

twitter

Prezydent USA Joe Biden w piątek potępił opóźnienie Republikanów w zatwierdzeniu nowej pomocy USA dla Ukrainy.

– Brak wsparcia dla Ukrainy ze strony Kongresu Stanów Zjednoczonych, jeśli do niego dojdzie, jest bliski karygodnemu zaniedbaniu. To oburzające – powiedział Biden w Gabinecie Owalnym Białego Domu podczas spotkania z kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem.

Wpis Donalda Tuska już wcześniej spotkał się z krytyką Republikanów, którzy wiążą pomoc dla Ukrainy z kwestią kryzysu na południowej granicy USA.

„Szanowny panie premierze, czy możemy zacząć wysyłać panu 300 000 imigrantów, którzy nielegalnie przedostają się do Ameryki każdego miesiąca? To naprawdę pomogłoby nam poradzić sobie z inwazją na nasz kraj i znacznie pomogłoby w przyjęciu ustawy o pomocy, którą chcesz, abyśmy zatwierdzili” – zaznaczył z kolei senator Marco Rubio. Pod jego wpisem internauci dodali informacje kontekstowe przypominające o tym, że Polska przyjęła 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy.

Czytaj też:

Senat USA odrzucił kompromisową ustawę graniczną. Pomoc dla Ukrainy może jednak ocalećCzytaj też:

Biden apeluje do Kongresu ws. pomocy finansowej dla Ukrainy. „Zegar tyka"