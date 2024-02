Watykan ma propozycję dla wiernych. Będą mogli na bieżąco śledzić życie Kościoła

Na WhatsAppie utworzono właśnie specjalny, dedykowany sprawom Kościoła kanał, będący propozycją dla użytkowników sieci od portalu informacyjnego Vatican News.

Publikowane mają tam być na bieżąco informacje związane z życiem Watykanu, ale również dotyczące ważnych wydarzeń w Kościele katolickim na całym świecie. By połączyć się z kanałem, trzeba otworzyć na smartfonie specjalny link.

To odpowiedź Vatican News na potrzeby wiernych

W sprawie nowej formy komunikowania się Watykanu z wiernymi głos zabrał ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik – szef polskiej Sekcji Radia Watykańskiego-Vatican News. Wyjaśnił on, że inicjatywa ma na celu „przybliżyć odbiorcom nauczanie papieża, działalność Stolicy Apostolskiej”, a także będzie traktować o „życiu Kościoła na świecie” – czytamy.

Zdaniem dr Rytel-Andrianika wierni chcą być „na bieżąco” z tym, co głosi Kościół. Kanał na WhatsAppie jest więc odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Szef polskiej sekcji watykańskiego radia zapowiada, że będą tam publikowane treści związane m.in. z portalem Vatican News, ale także innego rodzaju „multimedia”. Kanał ma być także cennym źródłem informacji dla mediów.

Samo Radio Watykańskie i portal informacyjny Vatican News dostarczają bieżące informacje z życia Kościoła, przemówień, kazań i wizyt papieża Franciszka. Redakcje tworzą także materiały multimedialne – m.in. relacje z katolickich wydarzeń – opisuje portal Opoka.

Papież Franciszek ma też Twittera

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze medium społecznościowe, do którego dołącza Kościół czy papież. W 2012 roku swój pierwszy wpis na Twitterze opublikował bowiem Benedykt XVI. Wywołało to niemałe poruszenie na całym świecie. Była to zupełna nowość dla wiernych.

Warto podkreślić jednak, że oficjalny profil papieża X Franciszka na platformie nie jest przez niego bezpośrednio obsługiwany. Jak sam wspominał niejednokrotnie w wywiadach, nie korzysta z internetu – ma jednak telefon i jeśli kontaktuje się z kimś „na odległość”, to właśnie przy pomocy zwykłej „komórki”.

