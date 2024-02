Biden uderza w Trumpa: To nieamerykańskie

Sobotnie wystąpienie Donalda Trumpa wywołało lawinę komentarzy. Wypowiedź spotkała się ze zdecydowaną reakcją Białego Domu, który nazwał to oświadczenie „przerażającym i zagrażającymi amerykańskiemu bezpieczeństwu narodowemu”.

Chodzi o wypowiedź, w której Trump wskazał, że USA nie pomogą państwom NATO w razie rosyjskiej inwazji, jeśli te nie przeznaczają minimum 2 proc. PKB na obronność. Były prezydent i prawdopodobny kandydat Republikanów w nadchodzących wyborach zachęcał wręcz Rosję, by robiła, co chce, bo na reakcję ze strony Ameryki nie ma co liczyć.

Biden krytykuje Trumpa za jego słowa o NATO: Głupie, haniebne i nieamerykańskie

Do głośnej wypowiedzi odniósł się amerykański prezydent. – Cały świat to usłyszał. A najgorsze jest to, że on nie żartuje. W naszej historii żaden prezydent nie uległ rosyjskiemu dyktatorowi. Wyjaśnię to możliwie najjaśniej: to głupie, haniebne, niebezpieczne i nieamerykańskie – ocenił Joe Biden we wtorkowym przemówieniu.

Prezydent USA przekonywał, że Donald Trump nie rozumie natury Sojuszu „zbudowanego na podstawowych zasadach wolności, bezpieczeństwa i suwerenności narodowej”, bo dla niego „zasady nigdy się nie liczą i wszystko jest towarem”.

Biden złożył deklarację. Chodzi o państwa NATO

– Nasi przeciwnicy od dawna starali się wbić między nas klin. Największą nadzieją wszystkich, którzy chcą krzywdy Amerykanów, jest upadek NATO – mówił Joe Biden i zapewnił, że jeśli w czasie jego prezydentury Władimir Putin zaatakuje państwo NATO, USA będą bronić każdego centymetra tej ziemi.

Wypowiedź Trumpa spotkała się wcześniej ze zdecydowaną krytyką ze strony części Republikanów. Była gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley stwierdziła, że ostatnią rzeczą, jaką zamierzają zrobić, to stanąć po stronie bandyty. Negatywnie o oświadczeniu Trumpa wypowiedział się także Chris Christie, były kandydat Republikanów w wyścigu o fotel prezydencki, który ocenił, że Trump „nie nadaje się” na prezydenta USA.

