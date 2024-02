Gwiazda serialu TVP nawróciła się. Jej mąż zapisał się na kółko różańcowe

Czytaj też:

O wpadce w „19:30” zrobiło się głośno. Teraz TVP tłumaczy swój błądMałgorzata Buczkowska, znana m.in. z roli w kultowym serialu „Glina” i „Korona Królów, od lat cieszy się uznaniem widzów za swoje role w produkcjach telewizyjnych. Ostatnio jednak to nie jej aktorskie osiągnięcia są tematem rozmów, lecz jej głęboka wiara i nawrócenie. W wywiadzie udzielonym magazynowi katolickiemu „Mały Gość Niedzielny”, Buczkowska i jej mąż, Ksawery Szlenkier, znany z roli w „Pierwszej Miłości”, otworzyli drzwi do swojego życia, dzieląc się intymnymi przeżyciami związanymi z wiarą.

Gwiazdy telewizyjnych produkcji o nawróceniu

Para podkreśliła, że ich małżeństwo stało się miejscem, w którym umocnili swoją wiarę i oddali się opiece Matki Bożej. Szczególnie poruszające jest świadectwo nawrócenia samego Szlenkiera, który początkowo z dystansem podchodził do kwestii duchowości swojej żony. W wywiadzie dla serwisu Fakt przyznał, że kiedy Buczkowska nawróciła się, on sam był zły, że jego żona staje się osobą głęboko wierzącą.

Jednakże, po latach, Ksawery Szlenkier doświadczył nawrócenia. Stało się to dzięki modlitwom i determinacji Buczkowskiej, która nigdy nie zaprzestała wierzyć, że jej mąż także może doświadczyć zbawienia. Dziś aktor przekonuje, że również on zawierzył swoje małżeństwo Maryi i podjął decyzję o zapisaniu się do kółka różańcowego.

Historia nawrócenia Buczkowskiej i jej męża nie jest odizolowanym przypadkiem. Aktorka przyznaje, że jej wiarę pogłębiła także śmierć szwagra, który do końca życia wyznawał głęboką wiarę, a swoją przekonującą postawą inspirował innych do bliższego związku z Bogiem. To właśnie jego zachęta i przykład stały się dla Buczkowskiej jednym z kluczowych punktów w drodze do nawrócenia.

Buczkowska od zawsze była katoliczką

Warto podkreślić, że aktorka wcześniej również otwarcie dzieliła się swoją wiarą w innych wywiadach, podkreślając, że choć zawsze była katoliczką, to okresy intensywnej pracy i życia zawodowego sprawiły, że zaniedbała praktykowanie wiary. Jednakże, życiowe doświadczenia, zwłaszcza okres ciąży, który dla Buczkowskiej był czasem rekolekcji i głębokich rozmów z Bogiem, przyczyniły się do odnowienia jej wiary i prowadziły do późniejszego nawrócenia.

Historia Małgorzaty Buczkowskiej i Ksawerego Szlenkiera to inspirujące świadectwo, że nawet w świecie show-biznesu można odnaleźć drogę do wiary i nawrócenia. Ich otwartość i odwaga w dzieleniu się własnymi doświadczeniami mogą być dla wielu osób źródłem nadziei i inspiracji w drodze do zbawienia.

Czytaj też:

Danuta Holecka „stroi fochy” w TV Republika. Pracownicy zdradzili, co dzieje się za kulisamiCzytaj też:

Izabella Krzan zadebiutowała w Kanale Zero. Widzowie jednoznacznie skomentowali jej zachowanie