Kaczyński zarzucał „rasistowską postawę”. Jest odpowiedź niemieckiego MSZ ws. reparacji

Jarosław Kaczyński ocenił ostatnio, że Niemcy wobec Polaków prezentują skrajnie rasistowską postawę odnośnie reparacji. – Niemcy się nie zmieniły w relacji z Polakami, a Donald Tusk się w to wpisuje. To skrajnie szkodliwe, haniebne, a to także przestępstwo z punktu widzenia polskiego kodeksu karnego – oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Odniósł się w ten sposób do wystąpienia Donalda Tuska, który poruszył ten temat na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec w Berlinie. – W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana. Nie z winy kanclerza Scholza, nie z mojej winy – mówił szef polskiego rządu, zapewniając, że kwestia reparacji jest „zawsze dobrym tematem do rozmowy”.

Niemiecki MSZ odpowiada na zarzut Kaczyńskiego o „rasistowską postawę”

Niemiecki resort dyplomacji, zapytany przez Polskie Radio o słowa lidera Zjednoczonej Prawicy przekazał, że szefowa Annalena Baerbock wielokrotnie „dawała jasno do zrozumienia, że nie ma granic dla odpowiedzialności Niemiec, pracy na rzecz upamiętnienia i pojednania z Polską”. Ostatnio odnosiła się do tego 30 stycznia, podczas wizyty ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego.

„Radzenie sobie z cierpieniem, jakie Niemcy przyniosły Polsce i milionom jej obywateli, pozostaje dla nas zadaniem na zawsze. Prowadzimy konstruktywną wymianę zdań ze stroną polską w kwestiach pamięci i przepracowania naszej bogatej wspólnej historii” – przekazał niemiecki MSZ.

W komunikacie, do którego dotarło Polskie Radio przypomniano, że stanowisko niemieckiego rządu jest znane od lat i jego zdaniem „sprawa reparacji jest zamknięta” .

