Prezydent Wołodymyr Zełenski leci do Paryża i Berlina. Cel jest jeden

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ramach swojej wizyty w Niemczech i Francji zamierza przypominać o kluczowym dla jego kraju wsparciu wojskowym. Będzie też chciał podpisać umowy dwustronne o gwarancjach bezpieczeństwa dla walczącej już niemal drugi roku z okupantem Ukrainą.

Zełenski odwiedzi Niemcy i Francję

Podróż tego polityka przypada na okres, w którym siły ukraińskie desperacko starają się odeprzeć zbliżających się Rosjan pod Adwijiwką. Ukraińcy w trakcie tych walk muszą mierzyć się z brakami w personelu oraz amunicji. Częściowo jest to wina opóźnianego od miesięcy nadejścia pomocy amerykańskiej.

Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Zełenskiego od momentu, w którym zastąpił popularnego dowódcę Armii i zmienił dowództwo swojej armii. To wielkie ryzyko w trakcie wojny miało być jego zdaniem konieczne do odwrócenia sytuacji na polu bitwy.

Niemcy i Francja wydają się być gotowe, by po USA stać się drugim i trzecim największym sojusznikiem Ukrainy. Przyczynić mają się do tego dwustronne gwarancje bezpieczeństwa, które ustanowią trwałe wsparcie, dopóki Ukraina nie osiągnie swojego celu w postaci dołączenia do NATO.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Szczegóły porozumień z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem nie są jeszcze znane. Kijów podkreślał jednak, że chce wykorzystać jako wzór pierwszą taka umowę, podpisaną z Wielką Brytanią w styczniu.

Londyn przekazał, że w umowie sformalizowano zakres wsparcia, które jest i będzie przekazywane Ukrainie.Utworzono też komitet do konsultacji z Kijowem w ciągu 24 godzin od przyszłych rosyjskich ataków zbrojnych oraz do dostarczania szybkiego i stałego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa.

Ukraina naciska na uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa od mocarstw, w tym od Stanów Zjednoczonych, w oczekiwaniu na zgodę na przystąpienie jej do NATO. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że jest to etap na drodze Ukrainy do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

W komunikacie, który szefowie państw i rządów Paktu Północnoatlantyckiego wydali na szczycie NATO w Wilnie, wskazano, że „będą w stanie wystosować do Ukrainy zaproszenie do członkostwa do Sojuszu, gdy członkowie NATO wyrażą na to zgodę i zostaną spełnione odpowiednie warunki”. Jednocześnie podkreślono w dokumencie, że „przyszłość Ukrainy jest w NATO”.







