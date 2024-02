Biden ma ważne przesłanie dla Dudy i Tuska. Kirby trzy razy powtórzył jedno słowo

W czwartek 15 lutego media obiegła informacja o planowanym spotkaniu prezydenta Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Dojdzie do niego w Białym Domu już za niespełna miesiąc – 12 marca. Data nie jest przypadkowa – wówczas Polska będzie obchodzić 25. rocznicę wstąpienia do NATO. Na agendzie spotkania znajdą się przygotowania do szczytu w Waszyngtonie i tematy dotyczące m.in. partnerstwa energetycznego, relacji gospodarczych.

„Wspólna wizyta Prezydenta i Premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach” – napisał Andrzej Duda na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Jak dodał prezydent, Polska, która wydaje 4 proc. PKB na obronność, jest nie tylko wiarygodnym sojusznikiem, ale i wzorem dla innych członków NATO.

Biden spotka się z Dudą i Tuskiem. Jakie będzie przesłanie?

O to, jakie będzie główne przesłanie, które Joe Biden będzie chciał przekazać polskim władzom i Polakom, był pytany John Kirby. – Dziękuję, dziękuję, dziękuję – stwierdził w wywiadzie dla Interii rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA i określił Polskę mianem „rewelacyjnego sojusznika i wspaniałego przyjaciela”.

W dalszej części wypowiedzi John Kirby zwrócił uwagę na ogromne zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie, a także nasze wydatki na obronność. – Polacy tak niesamowicie mocno wspierają Ukrainę. Przyjęli ponad milion Ukraińców, ugościli ich w swoim kraju podczas gdy Ukraina jest rozdzierana przez wojnę. Polska przekazała także miliardy dolarów w pomocy wojskowej dla Ukrainy, w pomocy finansowej dla Ukraińców. Polacy zgodzili się, aby terytorium ich kraju było używane przez nasze siły powietrzne do koordynacji dostaw pomocy wojskowej Ukrainie. Mówiąc wprost: Polska jest doskonałym sojusznikiem – powiedział.

– Polska wydaje teraz ponad 4 proc. swojego PKB na obronność, czyli dwa razy ponad wymagany poziom. Jeszcze raz: Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Prezydent bardzo się cieszy na spotkanie z premierem i prezydentem – zapewnił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

