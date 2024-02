Świat reaguje na śmierć Nawalnego. Zełenski: To oczywiste, że stoi za tym Putin

Choć o śmierci działacza politycznego mówią dzisiaj wszyscy, to jednak jego otoczenie wciąż jeszcze nie potwierdza tych doniesień. Platforma X przepełniona jest jednak kondolencjami, które płyną ze strony polityków, dziennikarzy, ale też m.in. sportowców.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zauważa, że rosyjski opozycjonista i więzień polityczny zmarł, bo „miał odwagę sprzeciwić się dyktaturze Putina”. „Ta dyktatura kosztuje ludzkie życia – życia więźniów politycznych w samej Rosji, życia dzielnie walczących o swoją i naszą wolność ukraińskich żołnierzy. Putinowska Rosja nie może wygrać. Cała demokratyczna wspólnota Zachodu musi o tym pamiętać” – podkreślił.

„Zginął za to, w co wierzył”

Posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak z KO napisała, że Aleksiej Nawalny był „człowiekiem walczącym o demokrację i zasady”. Poseł Koalicji Obywatelskiej Zdzisław Gawlik oddał cześć opozycjoniście prezydenta Federacji Rosyjskiej. „Pokazywał złodziejstwo i korupcję na szczytach rosyjskich władz na czele z Putinem. Symbol wolności w Rosji” – określił postać Nawalnego.

Marta Golbik, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ocenia, że „tak działa putinowski reżim”. „Aleksiej Nawalny zginął za to, w co wierzył, nie szedł na kompromisy” – czytamy na platformie X. Senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że zapasem są wybory prezydenckie w Rosji. „Okazuje się, że przeciwnicy polityczni, nawet Ci zamknięci w kolonii karnej, stanowią zagrożenie dla Putina” – stwierdził.

„Aleksiej Nawalny został zamordowany przez putinowski reżim”

Michał Szczerba z KO zauważa, że „Rosja to kraj terroru, zbrodni i morderstw przeciwników”. Krzysztof Truskolaski z KO podkreśla, że jego postawa była „niezłomna”. Paweł Kowal z KO stwierdził, że Nawalny jest „inspiracją dla całego wolnego świata”.

Europoseł Robert Biedroń z Lewicy napisał: „nie bójmy się tego powiedzieć wprost – Aleksiej Nawalny został zamordowany przez putinowski reżim. Dzień w dzień lider rosyjskiej opozycji był torturowany za to, że przeciwstawił się krwawemu dyktatorowi. Demokratyczny świat nie może przejść wobec tego obojętnie” – czytamy. Marcin Przydacz z PiS zwraca uwagę, że Putin „nie cofnie się przed żadną zbrodnią”. „Kolejny dowód na to, że polityka wolnego świata wobec Rosji musi być twarda i brać pod uwagę wszelkie ewentualności” – dodaje.

Wołodymyr Zełenski: To oczywiste, że stoi za tym Putin



Śmierć Nawalnego skomentował także prezydent Ukrainy. Redakcja portalu brytyjskiej telewizji Sky News zacytowała słowa Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że jest to „oczywiste”, iż to właśnie Putin stoi za śmiercią „arcywroga” – czytamy. Głowa państwa pogrążonego w wojnie dodaje, że „rosyjskiego prezydenta nie obchodzi, kto umrze, dopóki jego pozycja na czele państwa jest bezpieczna” – powiedział w Niemczech z głównej sceny, na 60. spotkaniu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Były doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko zaapelował, by rzecz nazywać po imieniu: „Nawalnego zabił Putin” – czytamy na X. Śmierć Nawalnego skomentowała także Kira Rudik – przewodnicząca ukraińskiej partii Głos. „To kolejny dowód dla wszystkich naszych sojuszników, że Putin jest terrorystą, z którym nie można negocjować” – podkreśliła.

„Najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło”

Śmierć Nawalnego komentują też Rosjanie – przeciwnicy Władimira Putina. Garry Kasparow – jeden z najważniejszych w historii szachistów napisał: „Putin próbował szybko i potajemnie zamordować Nawalnego trucizną, ale teraz zamordował go powoli i publicznie w więzieniu. Został zabity za zdemaskowanie Putina i jego mafii jako oszustów i złodziei. Myślami jestem z żoną [Julią Nawalny – red.] i dziećmi tego odważnego człowieka” – czytamy.

Także lider rosyjskiej opozycji Michaił Chodorkowski pożegnał Nawalnego. „Federalna Służba Penitencjarna Rosji poinformowała o śmierci Aleksieja Nawalnego w więzieniu. Jeśli to prawda, najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Ale niezależnie od tego, osobista odpowiedzialność spoczywa bezpośrednio na Władimirze Putinie, który najpierw nakazał jego otrucie, a następnie wysłał go do więzienia. Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Aleksieja składam najszczersze i najgłębsze kondolencje”.

Sekretarz generalny NATO mówi o „głębokim smutku i zaniepokojeniu”

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel również pożegnał rosyjskiego działacza politycznego. „Walczył o wartości takie jak wolność i demokracja. Dla swoich ideałów poniósł najwyższą ofiarę. Unia Europejska uznaje, że wyłącznie reżim rosyjski jest odpowiedzialny za tę tragiczną śmierć. Jego rodzinie składam najszczersze kondolencje. Oraz tym, którzy walczą o demokrację na całym świecie w najciemniejszych warunkach. Wojownicy umierają, ale walka o wolność nigdy się nie kończy” – czytamy wpis na X.

Sekretarz generalny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg wyraził natomiast „głęboki smutek i zaniepokojenie” doniesieniami o śmierci opozycjonisty. „Musimy ustalić wszystkie fakty, a Rosja musi odpowiedzieć na wszystkie poważne pytania dotyczące okoliczności jego śmierci” – zakończył, cytuje agencja Reutera.

