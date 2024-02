Scholz i Zełenski podpisali długoterminową umowę. „To historyczny krok”

W piątek, 16 lutego prezydent Ukrainy spotkał się z kanclerzem Niemiec w ramach oficjalnej wizyty w Berlinie. Wołodymyr Zełenski i Olaf Scholz podpisali porozumienie o współpracy między krajami w zakresie bezpieczeństwa. Umowa zakłada również długoterminowe wsparcie dla Kijowa.

Umowa o bezpieczeństwie podpisana

Dokument określa zasady działania obu państw w zakresie zobowiązań wojskowych, politycznych, finansowych i humanitarnych. Na jego podstawie Niemcy w 2024 r. wesprą ukraińską armię kwotą ponad siedmiu miliardów euro i będą kontynuować prace nad utworzeniem trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Berlin zobowiązał się także do dalszego zabiegania o utrzymanie presji sankcyjnej na Rosję i wykorzystania środków prawnych w celu przekazania dochodów z zablokowanych aktywów na wsparcie zaatakowanego kraju. Umowa przewiduje również utworzenie mechanizmu konsultacji nadzwyczajnych, o które wnioskować będzie mogła każda ze stron, jeśli dojdzie do kolejnych działań zbrojnych.

Zełenski i Scholz komentują

Porozumienie będzie obowiązywało przez dziesięć lat. W tym czasie Niemcy będą również wspierać Ukrainę w dążeniach do wprowadzenia reform niezbędnych do akceptacji jej członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. „Jestem wdzięczny Niemcom i wszystkim obywatelom za solidarność z naszym krajem i narodem, a także za wszelkie wsparcie i pomoc” – napisał w serwisie X (dawniej Twitter) Zełenski.

Do podpisania umowy w mediach społecznościowych odniósł się także Scholz. „Tak długo, jak będzie to konieczne. Wołodymyr Zełenski i ja podpisaliśmy dziś porozumienie w sprawie naszych długoterminowych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa – to historyczny krok. Niemcy będą nadal wspierać Ukrainę w obliczu rosyjskiej wojny agresywnej. Slava Ukraini” – napisał.

Czytaj też:

