Joe Biden: Władimir Putin jest odpowiedzialny za śmierć Aleksieja Nawalnego

Joe Biden zabrał głos ws. śmierci Aleksieja Nawalnego. Prezydent USA podkreślił, że podobnie jak wiele innych ludzi na świecie „nie jest zdziwiony, tylko rozwścieczony” zgonem rosyjskiego opozycjonisty. Amerykański przywódca zwrócił uwagę na walkę Nawalnego z korupcją, przemocą i całym złem, które czynił Władimir Putin.

– W odpowiedzi Putin go otruł, aresztował, postawił przed sądem za fabrykowane przestępstwa, wysłał do więzienia, trzymał w izolacji i nawet to nie powstrzymało go przed nazywaniem po imieniu kłamstw Putina. Nawet w więzieniu był mocnym głosem mówiącym o prawdzie – podkreślił Biden. Dodał, że krytyk Kremla mógł bezpiecznie żyć za granicą, ale wrócił do Rosji, bo głęboko wierzył w swój kraj.

Wkrótce więcej informacji