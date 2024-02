Tucker Carlson udał się do sklepu spożywczego w Moskwie, aby zweryfikować głosy, że sankcje nałożone na Rosję miały niszczycielski wpływ na jej gospodarkę. Amerykański dziennikarz zapowiedział, że propaganda Stanów Zjednoczonych z okresu zimnej wojny wskazywała, że w Rosji są puste półki, brakuje wyboru, a produkty są niskiej jakości. Tymczasem w sklepie Carlson chwalił „tanie i świeże” artykuły spożywcze w sklepie oraz ich jakość.

Do swojego wózka sklepowego była gwiazda Fox News włożyła m.in. banany, płatki śniadaniowe, ciastka, kawę, chipsy, cukier, mąkę, jaja, ziemniaki, mleko, wino z Krymu, serowe ptysie i inne podstawowe produkty spożywcze. W pewnym momencie Carlson wziął bochenek chleba i go powąchał. Amerykański dziennikarz zwracał uwagę na batoniki, które są przy kasie oraz maszynki do golenia, które były zachodnimi markami.

– Nie widzę tu sankcji – przekonywał Carlson. Nagraniu z wizyty w sklepie towarzyszyła wesoła muzyka. Ścieżka dźwiękowa zmieniła się na bardziej ponurą, kiedy była gwiazda Fox News dotarła do kasy, gdzie okazało się, że za tygodniowe zakupy dla niego i jego zespołu musiał zapłacić 104 dolary. Carlson zauważył bowiem, że w jego kraju musiałby zapłacić za zakupy 400 dolarów, co wywołało jego wściekłość.

Amerykański dziennikarz oskarżał USA, że w swoim kraju musiałby zapłacić znacznie więcej pieniędzy za jedzenie. Była gwiazda Fox News dodała, że po takim materiale ludzie staną się bardziej radykalni wobec swoich przywódców. Carlson nie zauważył jednak, że pensja w Rosji jest 6,5 razy niższa niż w Stanach Zjednoczonych. Republikański senator Thom Tillis skomentował, że „Sowieci mieli określenie na ludzi takich jak Tucker: pożyteczni idioci”.

Czytaj też:

Wywiad z Putinem poruszył Zachód. Zastanawiające słowa MiedwiediewaCzytaj też:

Carlson skomentował swój wywiad z Putinem. „Zachód odrzucił Rosję”