Papież zawiesił codzienne obowiązki. Watykan wydał komunikat

Watykan poinformował o tym w oficjalnym komunikacie.

Czytamy w nim, że Ojciec Święty zaprosił kardynałów rezydujących w Rzymie, szefów dykasterii i przełożonych Kurii Rzymskiej do podjęcia okresu Ćwiczeń Duchownych w sposób osobisty, zawieszając pracę i gromadząc się na modlitwie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu: od popołudnia w niedzielę 18 lutego do popołudnia w piątek, 23 lutego.

Rekolekcje według papieża. To nie „wakacje wellness”

Chrześcijańskie rekolekcje to nie „wakacje wellness”, ostrzegł papież Franciszek w przedmowie do książki swojego biografa, brytyjskiego dziennikarza Austena Ivereigha, opublikowanej w języku angielskim 13 lutego 2024 roku. W przeddzień Środy Popielcowej i otwarcia liturgicznego okresu Wielkiego Postu dla katolików papież podzielił się w niej zaleceniami dotyczącymi dobrych rekolekcji duchowych.

Podkreślił, że chrześcijańskie rekolekcje odbywają się w kontekście „walki” każdego człowieka o „przezwyciężenie pokusy zamknięcia się w sobie”, życia w sposób światowy, w iluzji, że jesteśmy suwerenni i samowystarczalni

19 stycznia papież Franciszek poinformował o problemach zdrowotnych na piątkowej audiencji.

– Mam długą przemowę do przeczytania, ale moje oddychanie jest utrudnione; widzicie, to wciąż to przeziębienie, które nie chce minąć! Pozwoliłem sobie przekazać wam tekst, żebyście mogli go przeczytać – powiedział do delegacji Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich.

Agencja Adnkronos zwracała uwagę, że 87-letni papież okresowo cierpi na zapalenie oskrzeli i już kilka razy zdarzało się, że przekazywał kopię przemówienia słuchaczom.

Zapalenie oskrzeli utrudniło głowie kościoła spotkanie z wiernymi także pod koniec listopada. Podczas spotkania przyznał, że zmaga się z „bardzo ostrym, zakaźnym zapaleniem oskrzeli” i podziękował Bogu, że choroba nie objęła płuc. – Jak widać, żyję – zażartował, cytowany przez Vatican News. Wcześniej o poważniejszej diagnozie, stanie zapalnym w płucach, informował zarówno Watykan, jak i sam Ojciec Święty.

