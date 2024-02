Książę Harry nie przekonał Williama. „Choroba króla tego nie zmieniła”

U króla Karola III zdiagnozowano nowotwór, o czym opinię publiczną poinformowano na początku lutego. Brytyjski monarcha poddał się leczeniu. Swojego ojca odwiedził również książę Harry, który do Londynu udał się dzień po ujawnieniu informacji o chorobie Karola III. Według brytyjskich mediów chciał na dłużej zatrzymać się w wiejskiej posiadłości królewskiej w Sandringham, na co jednak nie otrzymał zgody. Spotkanie miało trwać jedynie pół godziny i odbyć się w Clarence House w Londynie.

Co więcej, brytyjskie media, w tym „Sunday Telegraph”, „Sunday Express” czy „Sunday Mirror”, twierdzą, że starszy brat Harry'ego, książę William, nie zmienił swojego stanowiska. I nadal uważa, że ani Harry'emu, ani Meghan, nie można ufać. Tymczasem Harry sam sugerował w wywiadzie dla stacji ABC, że choroba ich ojca mogłaby zbliżyć do siebie członków rodziny królewskiej. W prywatnych rozmowach miał również deklarować, że byłby gotów wrócić do czasowego wykonywania obowiązków.

Jednak dwór ma stać na niezmiennym stanowisku, które ustalono jeszcze za życia królowej Elżbiety II. Stwierdzono wówczas, że książę Harry nie może wykonywać obowiązków w rodzinie królewskiej. – Warunki te są całkiem jasne, a choroba króla tego nie zmieniła – twierdzi jedno ze źródeł brytyjskich mediów.

Król Karol III napisał list

11 lutego Pałac Buckingham opublikował treść osobistego listu króla Karola, w którym monarcha zwraca się do narodu. Wyraził w nim wdzięczność za liczne wyrazy wsparcia i życzenia, które docierały do niego w ostatnich dniach. Przyznał, że są one największym pocieszeniem, o czym wiedzą osoby, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Monarchę ucieszyły też wieści o tym, że jak fakt podzielenia się ze społeczeństwem informacją o jego stanie zdrowia przyczynił się do wzrostu zrozumienia.

Wydarzenia ostatnich dni – jak pisze – pomogły rzucić światło na pracę wszystkich organizacji wspierających i dbających o pacjentów chorych na raka i ich rodziny w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. „Mój podziw dla ich poświęcenia jest tym większy, że wynika z osobistego doświadczenia” – przyznał.

